共同富裕不只公平也有利经济

来源：香港01

作者：倪文迪

中国政府去年提出共同富裕的发展目标，引起了一些争议。支持者看重经济的公平正义，反对者则认会阻碍经济发展。不管支持还是反对，论者多承认共同富裕会给经济带来一些负面影响。然而，美国投资者、桥水基金（Bridgewater）始创人达里奥（Ray Dalio）却提出了另一种看法。

美媒彭博近日报道，达里奥周一（10日）在一场商业会议中表示，美国及西方先进国家都应该仿傚中国的共同富裕政策，认为这样不单只是为了公平，也对经济发展有所帮助。

共同富裕发展经济

达里奥解释，“你无法得知人才从哪而来，他们充份有可能来自于贫穷人口中”，而共同富裕不单可以改进社会变得更公平，也提供了发掘基层人才的机会。因此中国的共同富裕政策实际上可以发掘更多人才并回馈社会，令经济得到更大的发展。他不久前也表示，只要税收用得其所，提高教育水平及生产力，他并不介意交更多的税。

这当中的背景是像美国等先进社会中，社会制度埋没了基层的发展机会。由于他们没有足够的金钱支付昂贵的高等教育，因此大部分人的将来都被限制于其层，形成了跨代贫穷。美国尤其是黑人和拉美裔人口中，不少都经历着限跨代贫穷的问题，摆脱不了原生家庭的社会阶级。

公平机会发挥基层力量

共同富裕的概念自推出之后已引来资本家不少的批评。曾经狙击港元而为港人所熟悉的金融大鳄索罗斯（George Soros）就公开批评中国政策是在杀死“会下金蛋的鹅”，而继续投资在中国将是巨大的错误。同样，习惯了西方资本主义的不少香港人对内地共同富裕也充满质疑。

某程度上，占领了资本最高层的既得利益者掌握着社会上大部分的资源，提倡更公平的共同富裕难以避免会为他们带来损失。他们的反对是可预期的。不过很多人却误会，这便等于对整体经济带来破坏。达里奥正好提醒公平正义不单只是一种价值观，同时也是释放基层经济潜力的重要方法。

相比起美国高昂的高等教育费用，香港的高等教育收费还算比较合理，不过因经济背景而造成的教育差异却仍然存在。就例如2016年香港社会服务联会 的《年轻成人贫穷与改善生活机会研究》就显示，父母收入为本港最低10%的组别，其子女（18至24岁）只有19.7%曾入读或正就读大学学位课程；但父母收入为全港最高的10%组别，该比例则高达47.3%。

而且，经济不公平也体现于其他地方。例如香港“有楼”与“没有楼”的市民差异很大，有楼者不用为租金所苦恼，甚至持有多于一个物业的业主可以以收租养活自己，但没有楼的人却承受高昂的租金，严重限制了他们的消费能力。这使得社会的经济活力与资金有一部分长期锁死于房地产的圈子内，很多基层没有多少钱可以消费。葵涌劏房居民大联盟去年8月所做的调查就显示，私楼劏房户中租金开支平均占收入的53.6%，即使整体住户也占39.8%，可见租金已占去大部分人的开支，尤以基层为甚。

假如可以改变香港的住屋问题，也算是一种共同富裕的方式。届时年轻一代不再受困于高昂的房价，有能力者可以省去买楼的大笔花费，基层也能节省租金，那自然有更大的消费力，对整体经济发展有利。而且，年轻人不用为“供楼”而困身，有更多空间发挥他们的创意创业，对经济活力也有帮助。