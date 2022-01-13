来源：中时电子报

作者：陈国祥

美国陷入乱世之说并非危言耸听，一年多前国会被攻陷的暴乱，至今仍深植在世人心中，社会其他层面的纷乱无法平息，方方面面的冲突因子且在滋长中。若论制造乱局的祸首，当推鼓动国会暴乱至今犹在兴风作浪的前总统特朗普。

拜登近期在国会暴乱周年谴责特朗普的重话，句句切中要害，前总统卡特同时提出的民主面临危机之言，同样引入深思。拜登矢言不会让人“把刀架在民主脖子上”；卡特警告，美国“已站在深渊边缘”，且该深渊范围仍不断扩大，若不立即采取行动，“将面临发生内战和失去民主的风险”。当前美国有能耐架起刀子、引爆内战者，舍特朗普之外还有谁？

至今仍大言不惭“胜利被偷走”的特朗普，重出江湖的声势越来越高。大部分共和党支持者希望他再出马，而拜登民意支持率不断下滑，特朗普有机可乘。特朗普近期声调与动作拉高，不仅进行募款活动、举办数场大型造势活动，光是暗示可能再次参选，就已经募得超过1亿美元的资金。特朗普全力帮助他的政治盟友赢得国会期中选举，然后以此为重要凭藉，在共和党内取得强大影响力，主导下次总统选举提名。特朗普已成共和党的造王者，他的目标是称王。

特朗普指称，前次总统选举拜登靠舞弊当选，据调查，有75%共和党人相信，更有80%共和党人希望特朗普复出。特朗普能获粉丝死心塌地支持，显示他善于掌控民怨，精于民粹煽动，也得助于民主党的进步派推动的一些左倾政策过度偏激，许多主张招致反感，但拜登无法压制，无法整合党内歧见，反而衬托特朗普及共和党政客对民主党的指控有其真实性。

拜登执政1年，改造美国的计划多成为空想，反使民主党声望直直落。美国内外的坑洞实在太多，拜登执政不但未能填平，反使坑洞变大、变多。拜登的失败除了个人因素外，也是美国的民主体制危机深重导致的必然结果。

美国政党对立和选民撕裂程度几已到分裂边缘程度，拜登现在连半个总统都当不成，仅剩40%左右民意支持，只能算是少数总统了。在共和党重掌参众两院之后，80高龄的拜登明年更加寸步难行。

新冠疫情大流行加深美国社会矛盾的裂痕，贫富差距进一步扩大，封城与强制注射疫苗政策被认为是政府过度干预，极右派组织更加勃兴，都在添增未来可能内战的火种。点燃柴火的不二人选当然是特朗普。他不断散播选举舞弊的扭曲讯息，扭曲愤怒者的记忆。在政客们搧风点火之下，政党对立沿着关键轴进一步分裂，种族、信条或阶级的对立性日益深重。断层线和裂缝固然原本就有，但想添增权力份额的特朗普们正努力挖深裂缝。

特朗普及其追随者处心积虑运用美国深重的部落主义，促使附随的经济、社会和政治精英相信，那些不同意他们的人都是邪恶的，正在积极破坏社会，把美国带入罪恶深渊。因此，对特朗普忠诚与否，就是对美国忠奸的试金石。于是乎，两极分化已上升到信仰层次，无法调和。美国许多精英相信，未来几年内发生内战的可能性已超过3至5成；更有学者担心，今年期中选举或2024年的总统选举，将在美国引发内战，特别是如果特朗普或类似候选人再度对选举结果提出异议的话，将可能成为导火线。美国激进民众再不看清特朗普这类人是乱源，并采取有效缓和冲突的措施，美国将永无宁日。