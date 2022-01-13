“平视四邻”与大国崛起

来源：中时电子报

作者：林谷芳

因于生存的竞争及能量的不等，国与国之间要能平等互视，目前仍只是个理想，但观念决定态度，一个国家如何看待文明、如何看待历史，也就决定了你是否更能趋向于这个理想。这理想对大国尤其重要，否则就会像西方500年来的扩张般，其间就不乏学者、传教士的“理念”支撑，他们为西方提供了殖民的“道德”基础，以为殖民就是去开化那些野蛮人，让他们有机会接触文明、信仰上帝，但其结果，却更强化了世界的不平等。

然而，尽管多数人如此，却也有少数人在与其他文明互动后出现了反思：原来我们西方以为天经地义的东西并不真天经地义，许多我们以为的奇风异俗，背后原有着一定的文化理念在支撑。由此，就产生了以“文化”为核心概念的人类学，开始对人类文化作更广垠、更根柢的探究。而也正是有这反思，才会出现费孝通所说的“各美其美，美人之美，美美与共”的文化态度。

这种尊重不同文化的态度对大国之所以重要，正因大国有能量遂行己意，凌越他人，只有大国能尊重小国，大的文明能尊重小的文明，“美美与共”才真能出现。而就此，尽管西方有人类学这等学问的反思，却不得不承认，歧视与凌越依然普遍存在，在当前西方围堵中国的态势中，背后也不乏这样的文化态度─因为你不像我，所以你是不文明的。

正因如此，在大国崛起中，平等对待诸文明的反思乃更为重要，不只在由此而抗衡西方的霸凌，更就回过头来反思自己的崛起是否也带有类似的傲慢，能免于此，中国的崛起才真为世界提供了不同于西方的一种选择，为世界文明“各美其美，美美与共”提供了一种可能，中国故事也才会成为其他人想听的故事。

而如果就此而言，所谓不同文明、不同国家间的平等互视，就应该最先在中国与四邻间得到彰显。须如此，除“美美与共”本来就该先落实在敦亲睦邻此力最能及之处外，还更因相对于四邻，中国自始即是大国，不只是个大文明，有时还是他们的宗主国。

因为是大文明，邻近的日本、韩国、越南都受到汉文化的大量影响，所以提起他们，大陆许多人常就充满着居高临下的语气，“日本文化都是中国传去的”，“韩国的书院怎么位列世界文化遗产，还不就是学中国的？”而历史上既曾是韩国、越南的宗主国，语气更就轻蔑。换位思考，听在他们耳中，又是什么滋味！你有这样的“老大”态度，人家又怎么听得下中国故事？

不错，日、韩、越南都受到大量的中国文化影响，但中国文化即便传到不随意改变原生态文化的日本，许多时候也依然“入日本则日本之”，日本茶文化与中国茶文化大异其趣，日本庭园有自己创生的枯山水，宋元后文人艺术在中国占有主导地位，但文人乐器的古琴明末才传入日本，自来也就门庭寥寥。至于道家文化在日本的稀薄，更就说明了日本文化原有它自己的主体性在。

相对于日本，中国对韩国、越南的政治影响更为直接，但越南有中南半岛的文化，韩国处在中日之间，有时连立个新王都得上报两国，正如此，韩国乃一定要用韩文。换句话说，尽管中国强调王霸之分，但再优雅的统治也掩盖不了统治的事实，中国人印象中的韩国人争胜好强，但回到韩国的小国历史，你也就能多少有感同身受的了解。

正因是历史大国，正因崛起的大国仍旧有如此大的面积与人口，面对四邻，中国就更须避免以强者自居，没有这样的反省，四邻之看中国，也就如过去的中国之看西方。所以说，真谈平视世界，真谈中国可以平视四方，首先就应体现在中国与四邻间的平视，由此，也就更容易映现出不同于西方的另一种大国崛起。

作者为文化学者