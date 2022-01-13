通胀劲升局势迫人 美联储紧缩步伐难以放缓

来源：路透社

美国周三公布12月通胀率升至7%，创近40年高位，经济学家及分析师认为，这将促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来几个月内持续推进加息和其他调整，以抑制物价飙升。

美联储主席鲍威尔去年表示，他一直在密切注意多项关键指标，以判断通胀是否会自行缓解。12月通胀率持续推升了这些关键指标。

正如鲍威尔周二在国会的提名听证会上所承认的，目前为止通胀并未自行缓解。

“今天的报告延续了短期内通胀数据维持在数十年高位的趋势，我们预计在几个月内不会看到任何缓和，”贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder指出。

“显然，美联储已经收到警告了。”

投资者和分析师目前预期，美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)将在3月会议上将指标隔夜利率从目前接近零的水平上调，今年内将继续再升息三次、每次调升25个基点。美联储决策官员上个月预计2022年将有三次加息。

美联储官员整个2021年的通胀预测都落后于实际数据，美联储因此加快了加息及开始缩表计划。

通胀鹰派

Economic Outlook Group全球首席经济学家Bernard Baumohl写道，随着整体通胀率“高企”，美联储面临的挑战将是避免过快收紧信贷和金融条件，因为随着经济继续重新开放，物价如何变化仍然充满未知。

“预计通胀鹰派会发出更大声音，称美联储今年需要加息四到五次，”他写道。

“我们希望(美国联邦公开市场委员会)采取更明智的方法...我们正处于一个反常的商业周期中，这个周期的特点是消费、产出、就业、库存等方面出现异常迅速、甚至是剧烈的转折点...市场力量今年将再次发挥作用，并开始给通胀降温”。

这也是鲍威尔所希望的。通过理顺供应链和更多工人返岗而进行的调整越多，美联储可能就越不需要那么激进。

虽然整体通胀率很高，但12月的月度变化速度有所放缓。

Cornerstone Macro的经济学家本周表示，尽管美联储面临压力，家庭应对物价上涨时政治形势也很艰难，但高峰期可能已经过去，预测消费者价格通胀率到2022年底将降至仅有1.4%，美联储仅会加息两次。美联储的通胀目标为2%。

Cornerstone经济学家Nancy Lazar本周表示，供应将赶上降温后的需求“不再只是一种预测”。“库存在增加...产量与新订单更加一致”。