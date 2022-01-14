哈萨克暴动牵动中美俄竞合格局

来源：中时新闻网

作者：胡逢瑛

1月初始，联合国安理会五常任理事国发表了由俄罗斯草拟的旨在“防止核战与杜绝核武国家之间爆发战争”的联合声明。在此背景之下，哈萨克却突然爆发了严重的武装暴动。集体安全条约组织的维和部队快速平定哈国内乱，至少产生了几点影响。一、集安组织奠定了划时代里程碑的地位，其作为成员国军事、安全与精神后盾的角色与形象得以凝聚。二、哈萨克坐实中俄战略合作的枢纽位置，欧亚经济联盟与一带一路的对接，成为中俄在中亚合作而不竞争的方向。三、以建构“大欧亚共同能源市场”为导向，持续规画俄中蒙、俄中印暨中亚的能源战略图，共同迎向气候变迁的新能源时代。集安组织证明对中亚廊道的安全保证能力，这对在美国撤出阿富汗之后所需要的中亚局势稳定和经济重建特别关键。

俄罗斯的大欧亚战略计画，乃根植于哈国前总统纳扎尔巴耶夫的倡议，将欧亚主义的身分认同概念从理论上升到实际应用层面。中国国家主席习近平2013年的上任外交首访是莫斯科，同年就在纳扎尔巴耶夫大学提出了丝绸之路经济带计画。哈萨克危机成为中俄的共同关切，这让西方感到压力。哈国总统托卡耶夫在暴动后宣布进入紧急状态，立刻向集安组织求援，他声称是该国独立30年以来经历的最艰难时刻；俄罗斯总统普丁则定调是“颜色革命”，并且表示不允许外部势力的国家恐怖主义动盪家中的局势；中国外长王毅与俄外长拉夫罗夫在集安组织会议之后立刻通话，中方表达支持集安组织和哈国领导决策，不允许中亚陷入战争和动盪。去年拜登上任后在日内瓦首次会晤普丁，俄国亲西媒体期盼俄国在中美对抗中隔岸观虎斗。但普丁上任后的“向东转”亚洲战略基调，是“乘中国的风、扬俄国的船”。普丁地缘战略的布局，让美国难以通过经济制裁与贸易数据压低俄罗斯的地缘政治影响力。

俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰3国前领导人于1991年决定了苏联解体，选择走向西方式民主化道路。中亚国家以哈萨克斯坦为代表，有被抛弃的感觉。戈巴契夫为避免流血政变，却不能掩饰其无力稳定安全局势的窘境，由人民集体共同承受了苏联解体之后的内战与失序灾难。集安组织在哈国的果决行动，巩固了俄罗斯在苏后空间中的共主地位，这对周边国家产生了一定的震撼与影响。乌克兰亲西派在选择西化的道路中遭遇瓶颈，克里米亚与顿巴斯问题显示乌国内部族群矛盾严重；而俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克在经历苏联解体多年的震盪之后，如今却已经拧成一条绳前进，显示俄罗斯地缘政治的复甦。

顿巴斯问题是苏联建立初期遗留下来的民族矛盾，普丁强调俄罗斯不可战胜，只有内部的人勾结外部势力才能使自己从内部崩解。因此，普丁强调俄罗斯所规定代理人制度没有美国那样严苛的刑事诉讼和禁止活动的法律。只要申报经济来源之后，就可以在俄国自由从事相关活动，但俄国民众必须知道他们为外国人服务。

普丁在西方制裁北溪-2天然气的背景之下，早已完成管道舖设，并且灌入了天然气。欧盟能源危机与天然气价格暴涨，欧盟的投机客与政治说客应该为此负责。俄罗斯天然气工业集团公司是根据客户的申请与合约供气。如果欧盟在缺气的情况下导致“物以稀为贵”的价格飞涨，由此获得的利润应是其商业投机行为，怪罪俄罗斯已成为西方常态。此外，普丁决定从欧洲管线连结舖设俄蒙中的西伯利亚力量-2管道，参照当前俄对中的天然气管道和液化天然气供应，未来俄国势必是中国天然气需求缺口的关键来源。

纳扎尔巴耶夫认为中国经济模式是成功的，他的判断足以影响普丁的态度。哈萨克如今成为拥有俄罗斯安全的后盾与中国资本的投入，中俄合作是对于哈萨克的最佳承诺。现在俄罗斯和中国儘管走非常不一样的道路，但领导人坚持彼此尊重，作为持续深化双边战略关係的重要基石。2021年是中俄军事又迈上一个阶段的关键年，除了庆祝《俄中睦邻友好合作条约》20週年并且延约5年之外，双方还有关于导弹和航天发射的相互通报机制，以及规画了2021-2025军事合作路线图，用以支持“战略互信”的发展。那么，在中美俄的战略竞争格局中检视各自的发展道路，仍是地缘政治与制度优势的较量。