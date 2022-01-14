人民币持续强势是香港的机遇

来源：香港01

作者：倪文迪

美国最新公布的2021年12月通胀水平为7.0%，创下了自1982以来近40年的新高。随着美国通胀持续高企，过去半年内联储局的态度几乎起了180度改变，变得非常鹰派。相对之下，中国对于货币政策却显得较为宽松，虽然国策一直强调不会搞大水漫灌，但去年下半年却也已降准两次。人行近来强调人民币将有贬值回调之压力，暗示货币政策将与美国分道扬镳保持合适宽松。

中美货币政策出现颇大分歧，按道理而言，这将对人民币造成贬值压力，支撑美元汇率。然而，美元虽然从去年下半年开始见底回升，但美元兑人民币汇率却持续维持在较低水平，当中到底说明了什么？

人币兑美元持续高企

即使在过去半年美国的货币政策起了相当巨大的改变，联储局由对通胀轻描淡写，改为承认通胀已近失控，由认为应该继续宽松至经济明显改善，改为强调加快加息及缩表节奏以控制通胀。美联储最新的议息纪念中显示，今年内很可能加息三次，并且提及将由Taper（减少买债）转为“缩表”（缩减资产负债表）。

令人意外的是，这么多对美元的利好消息，却对美元兑人民币的汇率没有多少正面作用。美元兑人民币的汇率在去年下半年对美国加息预期增温之后出现过小规模反弹，从5月底一美元兑6.358（数字愈低代表美元愈弱势）的近年低位升至7月时曾达6.5301，不过随后便继续向下。现在美元兑人民币仍然在6.366水平附近徘徊，与近年低位非常接近。

美国加息还未落实，未必马上反映在汇率上，然而同期的美汇指数也从5月底的90.13回升至现在94.75的水平，反弹有5%。相较之下美元兑人民币几乎没有明显反弹，说明了人民币在同期内比起美汇指数中的权重外币（欧元、日元、英镑）等表现更好。

进入中国市场热潮仍在

人民币持续强势，反映国际资金仍然选择进入中国市场或是持有人民币资产。例如本周一（10日）《上海证券报》便引述人行数据指，境外机构持有银行间市场人民币债券首次突破4万亿大关。过去一年间，境外机构总共净增持了7500亿元人民币的银行间市场债券，年增长就达23%。

人民币在中美角力之下仍然受到国际市场所青睐，反映其未来有着长远的发展潜力，不为短期因素所干预。这对于香港也是个重大的范式转移。香港经济过去都几乎跟着美国周期走，美元供应更是重中之重。不过近年，香港与美元周期的关系愈来愈低。就是股市为例，过去香港股市多跟随美国股市波动，但近年来港美股市常常出现逆走的情况，反而与人民币的关系愈来愈大。

人民币国际化对于香港也是个机遇。在“一国两制”这个独特优势之下，香港始终是人民币走向世界的关键大门户，香港金融未来只要能继续把握好人民币国际化所带来的机会，自然能有稳定的发展。