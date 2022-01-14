中东诸国纷靠拢？中国破美围堵现契机

来源：星岛日报 社论

中国外交出现罕见一幕，中东六国未有理会中国多地出现疫情，近日接连到访，凸显其高度重视与华发展关係，背后原因相信是对传统盟友美国现信心危机，为对冲美国逐步退出中东的风险，遂作出向东看的战略调整。中国宜把握这个机遇，加快与海湾诸国的自贸协定谈判，用经贸实利巩固彼此友谊，突破美国围堵，更要不偏不倚调解海湾诸国纠纷，在重塑中东地缘政治格局中发挥影响力。

美国靠不住?急须觅新盟友

沙特阿拉伯、科威特、阿曼和巴林四个海湾阿拉伯国家外长正在中国访问之际，土耳其和伊朗外长分别在前天和今天接力访华。在没有任何峰会举行的情况下，中东六国高官在短短几天间前后脚访华，而彼此间并非铁板一块，部分更有宿怨，彰显其逼切想与中国建立更密切关係，纷纷展开东向外交。

中东多国外交向东看，底因有三。其一，惊觉过分倚赖单一盟友的风险，有必要扩阔盟友圈。海湾多个阿拉伯国家向来奉行以石油换取美国安全保护伞策略，对美国偏袒以色列只能逆来顺受，随?页岩油技术革命，美国实现能源独立，毋须再仰赖中东石油，便开始部署从中东抽身而去。美国在“阿拉伯之春”时多次抛弃盟友，已让中东多国觉得美国靠不住，总统拜登上台后推行人权价值观外交，将彼此意识形态分歧放大，而美国撤走伊拉克驻军，聚焦遏制中国，令中东出现战略真空。可是，美国逼中东盟友在中美之间选边站，令中东多国更感不安，觉得有必要寻找新合作伙伴，来保持地区稳定。

其二，中国成为最佳战略伙伴，因彼此经济有互补作用。中国经济发展需要能源，中东正是中国进口石油主要来源，而中东则需要中国制消费产品，去年中海贸易额突破二千亿美元，中国已成为海湾诸国的最大贸易伙伴，双方都有深化经贸合作空间。中东正努力进行经济转型，中国是有能力和意愿在数码经济、新能源等新兴产业提供技术合作，帮中东大兴基建，实现工业化和产业多元化。

在过去两年疫情冲击下，中国是经济表现不错的经济体，跟中国做生意仍是有利可图，加上伊朗去年和中国签署二十五年长期合作协议，让海湾诸国觉得有必要加快提升中海经贸合作机制，尽快重启中海自贸区谈判，达成类似中伊长期合作协议，为经济增长引擎增添动力。

华须不偏不倚?调解中东分歧

其三，美国在中东进行战略收缩，遗下很多棘手问题，如以巴问题、也门战事、?利亚问题，当中最棘手仍是伊朗核问题，虽然伊朗已重回谈判桌，但谈判却未有进展。伊朗与宿敌沙特早前展开密谈，致力改善关係，但要缓和关係，少不了中国充当调停人。今次沙特和伊朗外长前后脚访问中国，相信是争取中国支持，调解双方分歧。

对中国来说，在美国为首的西方加紧对华遏制，中东向东看是好事，至少争取到他们支持，甚至出席下月举行的北京冬奥，应对美国发动的外交杯葛。长远而言，中方应加快中海自贸协议谈判进程，尽早建立一个规模仅次于区域全面经济伙伴关係协定（RCEP），让海湾诸国透过逐步免除关税，促进经贸往还，加快区内经济复甦之馀，亦大幅促进中东与中国经济相互依存度，增加美国逼中东盟友选边站难度，从而突破美国外交围堵。

中东多国纷纷向东看，对中国是机遇，既可扩大朋友圈，增加在中东的影响力，若能不偏不倚地充当调停人，更可在国际事务上增加话语权。