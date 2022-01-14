港媒：特首跑马仔人选快浮面“排位表”料月底出炉

来源：香港01

作者：沙半山

距离特首选举提名期只有一个月，至今仍未有人表态参选，“跑马仔”潜在人选只能晨操晚练，等待机会落场，其中全国政协副主席梁振英近日频频曝光，似有卷土重来之势，特首林郑月娥在任期尾段提出政府架构重组，也被视为有意连任之举。

有资深建制派向沙半山表示，预计下周开始会陆续有潜在人选“漏口风”透露参选意愿，再下一个星期、即农曆新年前夕，以“跑马仔”为喻，公众届时应会看到“排位表”。

林郑出招抗疫 陈冯讲座煞停

今次特首选战扑朔迷离，北京迟迟未有讯号，有意出战者只能按兵不动，在背后密密拜访选委。要数近日最受政圈关注者，非“国际级黑马”陈冯富珍莫属，由全国政协副主席董建华成立的团结香港基金，原本在月初为陈冯“搭台”办讲座，大谈新冠疫情、社会不平等，岂料林郑“快、狠、准”收紧限聚措施，连陈冯讲座亦被迫煞停。近日有媒体指陈冯已开始埋班，支持者是团结香港基金，但基金出声明否认支持陈冯选特首。

有资深建制中人分析，由于支持陈冯富珍和支持林郑月娥的“背后力量”高度重叠，如果陈冯富珍获力捧，就表示林郑愈是失势。不过，如果细心留意该篇报道，内容所指的是“有中间人正联络司局长潜在人选，要求他们提交履历”，认为这不像是陈冯富珍的工作风格，反而像是有人刻意放出风声，测试政界反应。

该人又指，随著特首选举提名期临近，大众媒体的关注焦点无可避免会转向特首选战，有关陈冯富珍有意去马的风声，可说是一次“初试啼声”。他预计，下周开始会陆续有潜在人选透露参选意愿，至月底大家可能会看到“排位表”，即潜在参选者已浮面，准备入闸开跑。

有曾经参与特首选举工程的政界人士亦质疑，“交CV”一说“跳咗好多个step（步骤）”，照理目前应筹组竞选班底，而非找问责官员人选，又指若某人与特首候选人理念、立场相近，毋须透过履历认识对方，有关说法令人摸不著头脑。

“梁营”人士频晤选委

有接近林郑的政圈中人就指，陈冯富珍无疑有国际视野、大局观，对应国际複杂形势有其作用，但认为林郑过去两年“经历了考验”，在国安法、完善选举制度等方面完全配合中央，其争取连任之意亦颇为明显，否则不会在任期尾段提出“北部都会区”、政府架构重组等大动作。

该人指，“梁粉”张志刚昨撰文嘲讽架构重组方案随时变“废纸”，用内地说法，是“揣着明白装糊涂”，因明眼人都知道改革政府架构，是得到“阿爷”首肯才可以做，难以自把自为，“（林郑）锺意做嘢都有个限度啦！”

有“梁营”中人承认，确有不断约会选委见面，交流土地房屋、融入国家发展等议题，形容是“晨操晚练”，至于何时落场，可能要再等一会。

至于财政司司长陈茂波，近日正就《财政预算案》谘询意见，外界估计他若无明确讯号，不会中途辞职参选，但预算案在2月23日发表，特首选举提名期3月2日才截止，不能排除陈茂波发表预算案才有动作，当然，这不利于其竞选工程。另一人选是刚卸任港大校委会主席的行政会议成员李国章，至少两名建制派都说他在观察名单之上，会否去马很快揭晓。