中国地方两会相继开幕 三大看点稳中有新

来源：香港明报

作者：钟鸣九

1月中下旬，中国内地各省区市密集进入“两会”时间，将释出一波人事、经济风向等重要信息。从已召开的西藏、北京、河南等地的“两会”来看，以下三点值得留意。

GDP增长下调求稳 投资加码

第一，投资加码稳增长。就已公布数据而言，北京和西藏均下调GDP增速目标1个百分点，河南省则由2021年的7%以上修改为7%，显示出稳增长共识，这亦符合去年底中央经济工作会议定下的“稳字当头”基调。

分析人士指出，从稳增长角度而言，投资、消费、出口“三驾马车”中，目前亟待投资发力，因其相较另二者，受疫情影响更小。事实上，北京已把2022年称为“项目落地年”，提出加快新型基础设施建设，在高质量发展城市副中心方面，继续保持千亿投资强度。相比去年6%固定资产投资增长目标，河南计划今年固定资产投资增长10%。观察家认为，在投资驱动下，内地一季度经济有望“开门红”。

人事“代转正” 元宇宙规划涌现

第二，人事“代转正”变动。据不完全统计，目前浙江、新疆、江苏、辽宁、河北、江西、福建、广东、重庆这9个省市区仍由代省长、代市长或代主席担任政府“一把手”，不出意外，他们将在近期的省级人代会上实现“代转正”。

值得一提的是，省部级主要领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班本周举行。分析人士认为，中央在地方“两会”密集召开前夕，组织高规格研讨班，体现出中共在换届年对地方领导干部队伍建设的重视，并将抓住“关键少数”作为加强国家治理体系建设的重点。

第三，布局“元宇宙”拼创科。“元宇宙”在内地被视为新的投资风口，亦成为地方“两会”的话题热点。北京“两会”上，“元宇宙”出现在多位人大代表、政协委员的建议和提案中。日前，武汉市市长程用文在政府工作报告中表示，推动元宇宙、区块链、量子科技等与实体经济融合。可预期，在下旬多地的“两会”时间中，围绕“元宇宙”将涌现更多地方规划。

去年末，上海市委经济工作会议指出，要引导企业加紧研究未来虚拟世界与现实社会相交互的重要平台，适时佈局切入。这被视为地方政府对“元宇宙”发展的第一次正面表态。业内人士表示，推动“元宇宙”发展，对地方经济转型升级、提升创科实力具有重要意义。从另一角度观之，地方争“元宇宙”佈局，亦体现在几大经济圈的竞争之下，地方政府对提升现代治理能力的紧迫感，即只拼GDP已成过往，未来更重经济发展质量、创科发展程度的比赛。