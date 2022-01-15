新兴市场深陷负实际利率难题 中国的正回报鹤立鸡群

来源：彭博社

今年第一批新兴市场的通胀报告出来后，中国俨然成为最大赢家。在各国饱受不断加深的负实际利率的困扰之际，中国通胀放缓使其成为一个正回报绿洲。

在过去一周公布最新消费者物价指数的16个发展中国家中，只有4个出现下滑，9个出现加速，3个好坏参半。其中，中国是唯一足以自夸的国家，因它的通货膨胀已经远低于基准借贷成本，而且下降速度快于预期。

在美联储预期收紧政策之前，全球投资者重新评估对高风险资产的敞口，通胀已成为新兴市场的关键差异化因素。在彭博追踪的42个发展中国家中，多达34个国家落入负的实际利率。尽管从俄罗斯到巴西已加息数百个基点，恶化的数据显示他们应对物价还有很长的路要走。

“中国12月份的通胀数据令人惊喜，”道明证券首席新兴亚洲和欧洲策略师Mitul Kotecha说。“我们预计中国的CPI将继续得到很好的控制。与其他一些拉美和欧洲、中东和非洲地区通胀仍然是问题的新兴市场相比，前景是有利的。”

彭博的一项指标显示2021年第四季新兴市场通胀均值3.37%，自前一季的3.66%下滑。这主要要归功于中国，它主导这个根据成员国GDP赋予权重的指数。

最新报告也显示巴西、匈牙利和乌克兰的通胀放缓。然而前两个国家数据降幅不如预期。乌克兰的通胀下降速度快于预期，但未能产生积极影响，因为涉及俄罗斯的地缘政治冲突使该国债券暴跌至2020年3月以来的最低水平。

总体而言，实际利率态势显示新兴经济体急剧恶化。

在第二大新兴经济体印度，12月通胀率跃升至5.59%，导致调整后的政策利率来到-1.59%，比去年同期低了整整一个百分点。该国央行自2018年6月以来一直未上调基准利率，但交易员预计2月份将有所行动。

巴西去年将政策利率提高了725个基点，但连续四个月出现了两位数的通胀。这意味着实际利率仍为-0.81%。

最令人失望的是俄罗斯。尽管该国在2021年收紧425个基点，使其成为债券和货币投资者的宠儿，但1月初的数据显示通胀正在卷土重来。由于公共交通和食品变得更加昂贵，1月1日至10日期间的消费者价格涨幅比截至12月27日的那一周高出一倍多。年化通胀率稳定在8.39%，使得实际利率勉强为正。