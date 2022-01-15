来源：台湾中时新闻网

作者：黎家维

今年是蒋经国逝世34周年，蓝营政治人物缅怀纪念活动已成年度例行大事，今年特别的是，民进党执政下的退辅会，开始加入并赞助相关纪念活动。退辅会对此表示，为求蓝绿和解与内部团结，应尊重蓝营的记忆及感情，并对两蒋功过给予更全面与公允的评价。

退辅会此举若发自内心，应予以肯定，但年底地方选举在即，时机实在敏感。尤其蒋家后代蒋万安即将挑战台北市长宝座，且目前是各路候选人中民调最高者，民进党是否为了选票才想到要“尊蒋”，不免让人产生“黄鼠狼给鸡拜年”的怀疑。

蒋经国曾任退辅会主委，期间亲身参与中横公路与沿线高山农场之开闢，兴建台北荣民总医院等，对于荣民就业与医疗生活照顾付出极多，因此退辅会向来尊蒋，其出面纪念并不违和。只是民进党政府上台后，力推转型正义工作，两蒋历史定位顿时成为箭靶；为了抹去国民党对台湾的正面贡献，并强化其为外来压迫政权的定位，蔡政府全盘黑化过去教科书与民间对两蒋的既定人设。现在突然转头送暖，让人摸不清这究竟是退辅会副主委李文忠的个人行为，还是民进党选票考量下的一时权宜作法？

如果真如退辅会所言要追求和解，蒋经国的历史地位应该放在“转型正义”的大框架下，由行政院的促转会来好好处理，而不是交给退辅会这种相对边缘的机关虚应故事。然而蔡政府上台快6年了，已两度延任的促转会，对两蒋的历史评价不是正反并存的持平对待，而几乎是全面的否定；这种充满政治斗争的硝烟、偏狭的转型正义，让原本应该追求和解的促转会成为政治权斗的东厂，让台湾的转型正义只能陷入蓝绿无止境对抗的恶性循环战场中。

对两蒋仍存有感情之人，当然不会想要他们走回昨日的神坛，但蒋经国或两蒋不该成为民进党的“工具人”，想要激起仇恨对抗时，就当成“提款机”，拿来批斗一番；想要裂解对手选票时，就拿来大大赞颂一般，“提篮假烧金”。用投机算计处理两蒋历史定位的和解，不可能踏实。

2005年国、亲两党在立法院席次仍过半，但亲民党立委席次萎缩，党主席宋楚瑜眼见马英九接棒已成大势，返回国民党无望，为求更大的自主性，遂与期望裂解泛蓝的陈水扁总统两度举行“扁宋会”，并受阿扁之托赴大陆进行“搭桥之旅”。阿扁当时赠宋主席一幅“真诚”字画以示双方和解，却为这充满政治算计而终究难逃失败的两党合作留下最大的讽刺。

宋主席在准备第二度角逐2012年总统之前，与李登辉大和解，当时亲绿媒体报纸无不吹捧拉抬宋，希望其加入战局裂解泛蓝。当然绿营分裂蓝军的作法并不令人意外，最后，已承诺退出政坛的宋主席意外参选，而选举结果却毫不意外惨败。

因此，国民党对民进党尊蒋之举不能不有所警惕。蔡政府紧抓中华民国招牌后，又接起两蒋的反共大旗，尽管众人皆知其可能玩弄两面手法，但在国民党中心思想模糊不明之际，确实还是容易让支持者迷惘。不管民进党是真心诚意还是虚情假意，至少他们愿意放下身段演一下；而“尊蒋反共”说不定会成为裂解蓝营的致命一击！

（作者为国政研究基金会副研究员）