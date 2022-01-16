朝鲜接连试射导弹是要触冬奥霉头？

来源：联合新闻网

作者：张佑生

朝鲜官方媒体15日报道，朝鲜14日在射击演习中试射铁路机动导弹。这是朝鲜本月第三度测试武器。朝鲜动作频频，引发美国推动新一波制裁。

朝中社12日报道，朝鲜国防科学院11日成功进行一次极音速导弹试射，劳动党总书记金正恩观看并指导试射，这是金正恩自2020年3月以来首次亲自到现场观看导弹试射。

金正恩不愿面对的真相是：朝鲜的核武问题在拜登政府的外交政策里面排序很低，甚至无暇处理。拜登施政的第一优先是内政，外交战场的头号大敌是北京，迫切的威胁是俄国，同时面对中俄已经让美国备多力分。

中俄频频在联合国安理会主张减缓对朝鲜的经济制裁，跟美国唱反调。两个老大哥正在跟“美帝”对峙，没时间去管小老弟射导弹，即使是弹道导弹，朝鲜自是有恃无恐。

有意思的是，朝鲜在元月还没过半就三度试射导弹，颠覆了专家普遍认知的“北京冬奥前，朝鲜不搞事”的前提。难不成，朝鲜真的翅膀硬了，要让大哥漏气吗？

其实不是这样。北京举办冬奥，原本应该是“岁月静好”的美事一桩，可华府呼朋引伴大搞“外交抵制”，等于是拆台。

既然“岁月静好”在美国作梗下已不可得，北京坐视朝鲜频频施放“烟火”给华府出难题，也只是刚好。朝鲜已宣布不派团参加冬奥，等于推翻韩国总统文在寅借机破冰重启对话的计划。朝鲜半岛要出现新局面，至少得等到韩国新政府上台，才有可能了。