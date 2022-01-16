来源：联合新闻网

作者：杨永明

台北论坛基金会13日举办“2022年美中关系展望”，邀请中央研究院吴玉山院士主讲，笔者担任主持人暨与谈人。吴院士指出现行国际局势，海洋霸权的美国整队盟邦对抗陆权核心的中俄整合，第二次冷战正进行中。美国在东欧与东亚分别建构两条“新万里长城”，在东欧透过北约东扩逼近俄罗斯家门，在东亚第一岛链建构防线遏制中国大陆，乌克兰与台湾都是冲突最前沿。

吴教授认为，在中俄加强战略合作同时，美国尝试将东西两条战线连成一条，以整队盟邦协同战略。这两条新长城所处战略断层线，都是位于海洋强权与大陆强权碰撞地带，台湾与乌克兰则是这两个碰撞最危险之地。相较于乌克兰具领土纵深优势，台湾并没有广袤领土，所以处理两岸关系上应更谨慎。

吴教授指出，从台军不断强化训练官兵“打巷战”来看，两岸关系已到相当紧张地步。我补充认为城镇战发生前提是经济、政治崩解，及军事防线遭突破，敌人已进入家园时的反制作为。我也指出美国面临俄国兵临城下乌克兰，却说不会出兵，使得美国对台战略模糊政策更加模糊。

冷战结束迄今，美国以其强大经济与军事力量，绝对主导当前国际秩序。但正如帝国扩张理论指出，美国权力无法持续全面掌控时，必须先从末梢撤退；阿富汗撤军与退出中东就是战略必然。美国转向针对中国大陆的印太战略，从外交盟邦、军事联盟到意识形态，建构遏制中国挑战的新冷战框架。

特朗普共和党政府其实不希望在东欧与俄罗斯再起对抗，但是拜登民主党政府对于俄罗斯介入美国选举采取制裁，加上乌克兰泽伦斯基总统2019年上台后，对乌东采取强硬作为，加强与美国军事合作与演习，希望换取美国支持乌克兰加入北约，普京说这使得俄罗斯无处可退，提安全保障草案要求，并展开美俄双边谈判。

对美国言，2022年在美俄谈判与抵制北京冬奥展开，东西战线同时进行，考验美国整队盟邦与战略布局能力。在对中政策，美国安会印太协调官坎贝尔本月初在华府两次演讲，虽然重申“一个中国”政策不变，但他指出中国大陆是“修正主义大国”，企图改变体系为其所用，并确认会在今年提出“印太经济框架协议”作为印太战略经济手段。

今年美国处理中美关系应该是“对抗巩固、工作降温”，一方面巩固冷战框架、整队盟邦政策，从近期美日二加二对话与日澳互惠准入协定，美国印太盟邦在强化双边防务与安全合作。另一方面透过四个中美工作组的推动，包含贸易谈判、气候变迁、战略稳定、军事对话，如果这些都能在上半年启动，则中美间仍能维持斗而不破局面。

此外，美国去年底通过今年度《国防授权法》，包括七十一亿美元资金扩大“太平洋吓阻倡议”，并建议国防部与台湾进行实地训练与军事演习，包括邀请台湾参加2022年环太平洋军演，并强化台湾不对称战力。

因此，今年上半年中美关系四个观察点分别是：一，美国是否邀台参与环太平洋军演？二，中美是否降关税，双边贸易谈判是否展开？三，除了贸易，去年“拜习会”提到的另外三个工作组会不会启动？四，美国提出“印太经济框架”内容为何？

最后，另有三个外部因素可能影响今年中美关系，即乌克兰情势变化、美国与全球通膨、朝鲜因素。今年因美国期中选举与中共二十大，中美暂以内政经济为主，但对抗架构已然形成；加上乌克兰情势变化，美国持续整队盟邦，中俄战略合作加深，新冷战在扩大中，今年国际局势仍然诡谲多变。

作者为台国安会前副秘书长、台北论坛基金会执行长