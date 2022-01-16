王毅出访接待忙 新年外交掀攻势

来源：明报

明报社评

新年伊始，中国国务委员兼外长王毅就风尘仆仆，先出访东非3国和南亚两岛国，紧接着又在江苏无锡分别会晤到访的6个中东国家外长、海湾合作委员会秘书长，以及法国总统外交顾问。这一波出访和迎来送往，掀起北京冬奥前中国外交的小高潮，而其中的安排布局，有应对美国拉拢盟国封锁遏制，维护“一带一路”计划之意，而从中方提出“非洲之角和平发展构想”、“印度洋岛国发展论坛”等倡议，以及积极介入中东波斯湾事务看，也有主动出击、积极有为的攻势外交意味。

首设非洲之角特使

积极角色不限经贸

外长新年首程先访非洲，已是中国持续32年的传统，充分体现出中国对非洲大陆的高度重视，这次是王毅担任外长以来第17次踏足非洲，他此次到访的厄立特里亚、肯尼亚、科摩罗3国，均位于东非，其中厄、肯都属于广义的“非洲之角”（Horn of Africa）国家。这里是红海经亚丁湾出印度洋的咽喉，战略地位重要，中国唯一的海外军事基地亦在区内的吉布提。这里也是非洲最为动荡之区，不仅有苏丹的内乱，还有埃塞俄比亚内战，而厄国也卷入埃塞内战，并因此遭美国制裁。中国对上述纷争立场中立，反对以制裁解决问题，而厄领导层向来对华友好，其现任总统1967年就曾经在中国接受过军训。他这次与王毅长谈3小时，并同意将两国关系升级至战略伙伴。

王毅此行提出“非洲之角和平发展构想”，一是加强对话，倡议召开“非洲之角和平会议”，中方将任命“外交部非洲之角事务特使”，提供支援；二是振兴经济，做强并拓展肯国内和埃塞至吉布提两条铁路，加快红海沿岸和东非沿岸开发；三是“用非洲人的方式”妥善处理民族、宗教、地域纠纷。这是中国首度针对非洲特定区域设置常设特使职位，标志中国参与非洲事务不再局限于经贸领域，而是在政治、安全等方面扮演更积极角色。

王毅对科摩罗、马尔代夫和斯里兰卡这3个印度洋岛国的访问亦有突破。中国是首个承认科摩罗独立并与之建交的国家，科也是前年在联合国提案支持香港国安法的53个国家之一。马尔代夫和斯里兰卡，都是“一带一路”计划的重镇，中方在当地投资很多基建项目。虽然不时传出两国因债务负担后悔的消息，但王毅这次到访两国，双方都重申合作意愿，斯国还拒绝国际货币基金组织（IMF）的纾困计划，宁让中方重整债务。中方还响应科摩罗在气候变化问题上代表小岛屿国家的呼吁，倡议召开“印度洋岛国发展论坛”。王毅称，希望“将这些印度洋上的‘珍珠’串起来，形成一道共同发展繁荣的风景线”。可见中国的印度洋外交，并不避讳外界“珠链战略”（A pearl chain strategy）的揣测，在经营海洋的同时，也力图争夺气候变化议题话语权。

若说王毅亚非之行，是令人目不暇接的攻势外交的话，上周伊朗、土耳其、沙特、阿曼、巴林、科威特6国外长及海合会（Gulf Cooperation Council，GCC）秘书长，以及法国总统马克龙的外交顾问博纳（Emmanuel Bonne）的相继到访，则是中国应对美国围堵，以攻为守的产物。

高规格迎法总统顾问

介入中东反制新疆牌

今年上半年轮到法国出任欧盟主席国，在澳洲潜艇事件之后，马克龙一直对战略自主念兹在兹。作为下届奥运主办国，法国也不会杯葛北京冬奥，这些都令中法关系有较多转圜空间。中方高规格接待博纳，王岐山、刘鹤两名领导人与其视频会晤，显示北京对稳定中欧关系的重视。

近年来，海湾国家与美国的关系不断遭受冲击，美国页岩气的开采，令“石油换安全”的深层逻辑不复存在；阿富汗撤军，证明美国的安全保护并不牢靠；记者卡舒吉遇害事件以及也门战争，也动摇了美国与海湾王室国家的盟友关系基础。这些国家开始规避过分依赖美国的风险，而强化对华关系，就是重要举措。这次4国外长和GCC秘书长接踵来访，显示其“向东看”的决心，希望搭上中国经济的顺风车，重启GCC与中国的自贸谈判，并为今年拟在沙特举行的首届中国--阿拉伯峰会做准备。伊朗和土耳其都是区内大国，但伊朗与美国的核协议谈判需中国支持；正面临严重经济危机的土耳其，亦希望中国能助一臂之力。

对中国来说，过去对中东是鞭长莫及，力有未逮，因此采取事不关己的态度。现在随着能源需求的殷切，以及与美国的全球博弈，北京乐于更多地参与当地事务。中国在中东最大的优势，是与各方都关系良好，无论是伊朗与海湾国家矛盾，还是以巴冲突，中国都可扮演斡旋角色。在美国等西方国家打“新疆牌”的今天，中东的穆斯林国家大多支持中方立场，即使是以世界突厥民族中心自居的土耳其，其外长这次亦向王毅表示，土方从未将新疆问题作为针对中方的工具，亦不允许在境内出现反华活动。由此可见，在联合国等国际组织的表决中，中方总是获得多数票支持，也是长年外交经营的结果。