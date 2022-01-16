北约忧俄多线攻击 将无力招架

来源：明报

德国《明镜周刊》引述消息称，北约忧虑俄罗斯在外交手段失败后，将改以军事行动达到获取利益之目的，当中包括发动多线攻击，包括袭击乌克兰以外的地方，而北约将无力迅速应对。此外，对欧天然气供应也是莫斯科克制西方的利器。路透社报道指，美国日前与几间国际能源公司举行会谈，讨论一旦俄乌冲突导致欧洲“断气”的应急计划。能源公司向华府官员表示，全球天然气供应紧张，俄罗斯大量提供的天然气几乎无法替代。

《明镜》引述北约消息人士称，该组织内部充斥忧虑，认为俄罗斯可动用近期在地中海、北大西洋，以至北极圈的新增军事部署，不止入侵乌克兰，而是更广泛地攻击北约成员国。但《明镜》质疑美国与欧盟保卫乌国及东欧北约国家的决心和能力。除传统军事手段外，北约尚预期莫斯科会发动大规模网络攻击，以及发布假资讯。

路透：能源公司称俄供欧天然气难代替

路透社上周五（14日）也引述匿名官员称，美国国务院能源安全高级顾问霍克斯坦（Amos Hochstein）率团与能源公司讨论时，并未要求即时增加产量，但询问对方能否在有需要时增加出口；押后进行设施保养工程，以确保欧洲能源供应。但能源公司指欧盟有三分之一天然气依赖俄罗斯供应，地位一时难以替代。

在乌克兰危机升级的阴霾下，俄罗斯副外长里亚布科夫上周四（13日）接受俄媒访问时称，若美国及其盟友不在俄国附近限制军事活动，将“不确认也不排除”或调遣军事资源到古巴和委内瑞拉等拉丁美洲国家。美国白宫国家安全顾问苏利文回应称里亚布科夫的发言是“哗众取宠”，又强调莫斯科若真那样做，美方将“果断应对”。