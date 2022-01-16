约翰逊的最后一根稻草是政客的致命伤

来源：香港01

作者：汤文诗

约翰逊自从2019年7月上任英国首相以来，政治风波未曾停下来。由包庇违反居家令的幕僚，豪华装修首相官邸，曾言“宁愿堆叠尸体也不封城”，到近日被揭发在疫情严峻期间曾举行派对。随着约翰逊难得地在国会道歉，愈来愈多人估计他的首相生涯会否已进入倒数阶段。

日前英国传媒披露一封唐宁街内部电邮，在前年5月20日亦即当地还在封城的时候，首相府曾经举办派对，100人自携酒水出席。最终只得40人出席，但包括了首相约翰逊。他自言当时到唐宁街花园向同袍道谢，逗留约半小时后便离开，并以为那是一个工作场合。

首相府接连被爆开派对

多人没有出席，或许反映他们比起约翰逊更觉得事情不恰当。而逗留了半小时也已经不算短，约翰逊自然饱受批评。这名向来高姿态、意气风发的首相少见地在国会道歉，虽然拒绝下台，但却叫众人等待政府调查结果，语气似乎没有那么斩钉截铁。

目前多名保守党议员要求约翰逊辞职，有人表明将去信1922委员会发起不信任动议。根据民调，对约翰逊政府的不满意度已经升至57%，大幅抛离满意度的23%。然后又再有知情人士向《每日电讯报》爆料，去年菲腊亲王丧礼前一晚，英国正值全国哀悼期，但首相府举行欢送派对，多人玩至通宵达旦。显然，愈来愈多人希望放上最后一根稻草，以倒压约翰逊这只骆驼。

民愤或致保守党议员弃相

向来亲工党的《卫报》的社论批评约翰逊政府陷入混乱，自是预期之内，但连亲保守党的《每日电讯报》也直言，今次是约翰逊上任以来最艰难的时刻，并谓保守党国会议员要面对选民的愤怒，可能因此要选择换相。《金融时报》的社评亦向保守党议员放话，表示“推翻首相的权力掌握在他们手中”，并警告如果仍然要保住约翰逊，那么他们可能被选民离弃。

若果约翰逊的首相生涯果真要到此为止，他的死因可以说就是漠视了社会利益。现代政治纵然往往涉及权术，充满政治操作，但总的来说始终也不能与人民利益背道而驰，好像“派对门”所展示的那样。当新冠疫情乱得社会一团糟，人民没好日子过的时候，政客若然仍然花天酒地，只顾自身利益，他们又怎能不为千夫所指？政治所为何事，始终就是为了民众过上更好的生活。忘记了这一点，是普遍政客的致命伤。