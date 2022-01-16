来源：中时电子报

作者：陈一新

美俄针对乌克兰危机10日在瑞士日内瓦展开8小时的谈判，俄罗斯副外长雷雅布可夫漫天要价，美国副国务卿谢尔曼则就地还钱，各有立场，也各有坚持，没有任何突破。12日开始，还有俄罗斯代表与北约（NATO）及欧洲安全合作组织（OSCE）理事会代表的两场会谈，若不能获致协议，恐怕不易善了。

雷雅布可夫表示，俄罗斯无意攻打乌克兰，美国为首西方国家大可不必担心紧张情势升高，但他强调克里姆林宫对于安全保证清单的条件将寸步不让。谢尔曼则说美国迄未看到乌克兰情势有任何缓解的迹象。她并表示，在乌克兰情势缓解之前，不可能有真正的外交谈判。

俄罗斯总统普京去年12月初向美国与北约提出一份安全保证清单，要求美国与北约盟国不可接受乌克兰与东欧国家成为北约新成员；不可在乌克兰与东欧建立新的军事基地；不可在乌克兰与东欧国家部署核导弹与扩大影响力。

在8小时的谈判中，可以看出谢尔曼获得的授权较雷雅布可夫为大。谢尔曼提议美国愿意减少甚至移除部署在乌克兰境内的导弹，作为俄罗斯从俄乌边境撤军的交换条件。但是，雷雅布可夫仍坚持安全保证清单的三大条件缺一不可。俄罗斯固然是狮子开大口，美国也不是省油的灯。雷雅布可夫要求美国同意北约不东扩，谢尔曼则坚称这是美国为首北约盟国与其他国家之间的事。

在美俄谈判期间，瑞典、芬兰政府公开宣称，他们是否加入北约是主权国家的自由选择，不容他国置喙。显然，俄罗斯的蛮横已经引起欧洲原先未参加北约国家的不满甚至公愤。倘若莫斯科继续霸道，不无可能造成愈来愈多的欧洲国家选择加入北约。毕竟，俄罗斯不是冷战时期威风八面的苏联，加上又有美国与北约撑腰，普京可能要好好打一下算盘。

透过密集的沟通，美国为首西方国家决定不接受俄罗斯所提北约不得接受新成员国的决议草案。他们认为，一旦此例一开，后患无穷，因为莫斯科下次就会提出更多要求，让某些成员国成为“次等成员国”，仅能受到北约不完全的保护。

眼见中国外交部长王毅对美国提出“改正错误清单”与“重大问题清单”奏效，俄罗斯外交部也有样学样藉升高乌克兰危机提出“安全保证清单”勒索美国。殊不知，美国接受中国提出的要求，一则是因为美中两国间存在着“复杂的互赖关系”，二则中国才是美国真正的对手。然而，俄罗斯与美国的贸易额却微不足道，加上北约是一个拥有30个国家的庞大联盟，俄罗斯想要胁迫，恐怕是找错对象。

这次俄罗斯勒索不成，却为美国为首北约盟国反将一军。不过，美俄谈判并未破局，只是暂时陷入僵局。未来莫斯科可能会要求打延长赛，继续针对乌克兰问题重启谈判，或是不排除在古巴或委内瑞拉驻军另辟战场。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授