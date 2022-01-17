中印边界谈判 和解快了？

来源：联合新闻网

作者：方天赐

中国与印度在12日举行第14轮的军长级边界谈判，希望解决双方在西段争议边界的对峙及撤军问题。双方共进行了13个钟头的马拉松式谈判，并隔了一天才发布联合新闻稿。若从已公开的讯息来看，此次会谈在边界争议上并无具体突破。然而，若进一步细究这次的声明内容，此次谈判并非全然无功。

首先，此次谈判并非没有达成“共识”。双方同意发布联合新闻稿就是最明显的例证。事实上，双方在去年10月进行第13轮对谈后，不但不愿发布联合文件，还各自发表声明指责对方。中方便指控印方提出不合理也不切实际的要求，要印方不要误判形势。此次，双方再度同意于会谈后发布联合新闻稿，至少对外营造较为友好的气氛。

其次，此次的声明中提及，要“遵照两国领导人指引，尽快解决剩余问题。”依照官场文化，通常要在谈判有所成时，才会搬出领导人的名号。过去的军长级会谈声明稿便出现过几次例子。但以往的措辞大多是用“领导人共识”或“谅解”。此次改成更具积极意义的“指引”，不禁令人好奇，两国领导人究竟下了什么指导棋？

另外值得注意的是，这个谈判是在新的印度人事背景下进行的，可能对应出印度对华政策的调整。印度国防参谋长拉瓦特在上月初不幸因直升机失事罹难。他曾公开称“中国是印度最大威胁”，被外界视为强硬派。在他殉职之后，印度尚未补实继任人选。但对北京而言，至少是少了一块大石头。

另一方面，印度外交部在上个月底任命罗国栋接任驻华大使。罗国栋是印度外交部内资深的中国通，先前也曾担任过驻台代表。他前次派驻北京时，任内协助两国签署《解决中印边界问题政治指导原则的协定》，颇有建树。此次衔命由欧洲转调中国，印方的主要考量应该就是为了中印边界谈判。

事实上，相关迹象显示，中印正试图酝酿适合双边领导人会晤的氛围。中印两国在2017年于洞朗发生冲突后，便是透过所谓的领导人“非正式会晤”让双边关系“重开机”。中印在2020年6月爆发加万河谷流血冲突后，因为疫情及国际反中情绪影响，中印领导人一直没有机会进行实体会晤。

但日前俄罗斯官方透露，中俄双方同意举行俄印中（RIC）三边机制的高峰会，等于做球让两边领导人见面。印度外交部在回复媒体询问时，对此提议不置可否，让外界留下想像空间。

印度在日前冒着被美国制裁的风险，开始接收俄罗斯的飞弹防空系统，也是四方安全对话（QUAD）成员国中，唯一未表态支持外交抵制北京冬奥的国家。印度在近期传出拟放宽中资的限制，为关系发展更增几许想像。在北京眼中，印度仍是可以争取的“中间势力”。双方这次在仅200多字的联合新闻稿中就提到三次“尽快”，包括尽快解决剩余问题、尽快达成解决方案、尽快举行下一轮会谈等。字里行间所透露出的和解急迫性，或许就是这次声明中所要传达的最重要讯息。