传蓝营KOL参选特首战　狙击林郑“围城战”开打

来源：香港01

作者：沙半山

特首选战锣鼓响，山雨欲来风满楼，虽然政圈普遍估计，在农历新年前，“跑马仔”都不会正式鸣枪开跑，但不代表这段“空窗期”就偃旗息鼓，止戈息战，相反各方力量正暗中布阵，为未来两个月选战铺路。

沙半山听闻，一名在网上拥10多万粉丝的“蓝营”KOL（关键意见领袖），最快于本周内“抢闸”宣布参选特首，很可能成为今场选战的“陈胜、吴广”，第一个出来逐鹿中原之人。如果诸君以为，KOL未够班与其他潜在候选人相提并论，无关痛痒，则未免想得太简单，事缘这位KOL素来“勇于”在网上鞭挞林郑政府，成为“特首参选人”后，炮火势更猛烈，配合上近日不断叫阵的“梁营”，左右夹击，一场狙击林郑连任的“围城战”渐见雏型。特首选举提名期未开始，战鼓实敲响矣。

YouTube频道坐拥十多万订阅者 料成“抢闸”参选第一人

该名有意加入战团的KOL，在深蓝圈子颇具人气，网上YouTube频道坐拥10多万订阅者，手握舆论平台，据闻准备在未来两星期内，于自家频道节目上宣布参选特首，并会发新闻稿予传媒，广告天下，很可能成为“抢闸”参选特首的第一人。

有建制派中人透露，该名KOL向友好表示有信心取得188张选委票，成功跨过入闸门槛，且已组成竞选团队，不似“玩玩吓”（玩玩啊）博出位，就算撇除是某阵营的狙击阴谋（旨在夹击他人），今次特首战突然杀出一个KOL程咬金，客观上亦可能造成两层涟漪效应：第一，该名KOL出得来选，即反对林郑连任，相信参选期间会力数林郑的施政失误，对林郑争取连任绝非好事。

第二，倘该名KOL真能取得188票成功“入闸”，角色犹如上届特首战中的胡国兴，“如果胡国兴与曾俊华站在同一阵线，在电视选举论坛上炮口一致对准林郑，林郑都几难招架，今届林郑未必有得选，但KOL的角色同样微妙。”

盛传被“祝褔”人选 或延至年初三后表态

事实上，自去年底开始，林郑寻求连任所面对阻力从未减少过，全国政协常委何柱国曾公开表明如林郑竞逐连任，自己为了与对方辩论，必然会出选，上月更透过电台大气电波下战书，声言邀请林郑在红磡体育馆同台辩论，题目是林郑曾经自诩“对香港建设多于破坏”。而一国两制研究中心总裁、全国政协委员张志刚更持续撰文批评林郑施政，近日就嘲讽林郑提出改组政府架构是“儿戏笑谈”，作为政府高层不专心处理防疫措施漏洞，却构想与其任内无关的改组方案，“那是完全不分缓急、不分轻重，更是不务正业”。又笑称林郑当正自己真是“奶妈”，连下届特首的组班方式都想涉足，引述一名“有兴趣参选”的人士反问：“使乜你同我写政纲”（何必你和我写政纲）。

至于外界最关注的中央属意人选何时浮面，正式表态参选，最新消息指，由于林郑政府近日收紧防疫措施至年初三，期间取消一切大型活动，在这情况下，特首选举议程或需延后启后，中央属意的人选很可能会在年初三后才正式公布参选，因为在收紧防疫措施期间，要召开大型记者会或开展造势活动有相当难度，难免会削弱声势。而且农历新年期间，市民一般聚焦拜年团聚，对政治议题关注度稍减，过了年初三后才全面启动特首选举议程，或可收更佳效果。