中时新闻网时评

深蓝团体为立委补选、罢免败战对国民党主席朱立伦发起逼宫，要求下跪谢罪，前党主席马英九表示按惯例不需要下台，但须“博采周知，认真检讨，彻底改革”。早前，前党主席洪秀柱也曾缓颊，打赢地方选举比换人重要。前党主席们的谔谔诤言，正是朱立伦陷入败选症候群的解药。

朱立伦在败选后被迫采纳“扩大决策圈”建议，这也是马英九“博采周知”理所当然之所在，然而当与国民党中常会体制内、外的决策相左时，这矛盾又该如何解？问题不在于谁该纳入或谁不该纳入，而在党主席的决策是公开透明或一意孤行。譬如，朱立伦选前卯力推动“同舟计划”的伤害，难道不该“认真检讨，彻底改革”？试问：选前中常委、立委、县市首长、战斗蓝谁又能拉得住朱立伦呢？

2016年时任国民党主席的洪秀柱想在“习洪会”抛出“一中同表”，最后在历届党主席们圆桌餐会劝阻下妥协为“求一中原则之同，存一中涵义之异”，这段转折朱立伦当不陌生。 2018年5月，吴敦义也曾主动邀集历届党主席参议党务，意即，扩大决策圈之议，与其纳入体制外人士的意见造成扞格中常会，不如纳入前党主席们的意见，化解当前的领导危机。

不要忘记，20年来国、民两党大选交锋，国民党虽然输多赢少，不过打赢民进党最有心得的马英九、吴敦义都担任过党主席，即使国民党不擅长打“没有党产奥援”的选举，2018年地方选举，吴敦义依旧咬牙在六都16县市中赢得三都12县市的半壁江山。

朱立伦心高气傲，曾是国民党“马立强”中最年轻的战将，第一次担任党主席时废掉连战、吴伯雄“名誉主席”的光环，然而，此刻他最需要的是一场前党主席们谔谔诤言的圆桌会议。