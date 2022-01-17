他们都要赴美面试 台海更严峻了

来源：中评社

作者：林淑玲

陆美地缘政治冲突从台海到中亚形势险峻。台湾在春节前后，可望出现赖清德、国民党主席朱立伦、台湾民众党主席暨台北市长柯文哲1、2、3月相继访美的场景；三位可能参与台湾2024大选的朝野要角争相赴美接受“面试”，突显美国对台湾的控制力已不分朝野，在美国势力继续长驱直入台湾，2022年台海的动荡令人忧虑。

传出府方已安排赖清德以“蔡英文特使”身份出席1月27日举行的洪都拉斯新任总统卡斯特罗（Xiomara Castro）就职典礼。台湾府方虽尚未证实，但洪都拉斯媒体《先驱报》已报道赖清德与台驻洪大使温曜祯将出席就职大典。蔡英文安排赖清德访洪，虽有为赖2024大选造势的效果，未必是蔡所乐见。惟蔡英文的目的是要拉高出访层级，与中国大陆对抗的拼劲，后面自然是美国在操作，把选前宣称当选后就要与中国大陆建交的洪国新总统拉住，协助台湾稳住在拉丁美洲已没几个的“邦交”，当然更是避免中国大陆在美国后院再下一城。

届时赖清德访洪都拉斯行程循例会过境美国，这不但是民进党政府的重头戏，也是赖清德个人重头戏。值得观察的看点包括，美国接待赖清德规格，以及曾自称是“务实台独工作者”的赖在美国会说什么，当然此行也会变成赖以可能的2024候选人身份到美国接受面试。

过去台湾正副领导人过境美国，最好的安排是在纽约停留，最差的是阿拉斯加，还要看能过境几天，以及见了什么人。目前正值美中冲突不断升高，美方接待赖清德规格，堪称美中关系温度计。美方若大打“一中政策”擦边球，让赖清德高调在美国活动，中方不可能不采取行动。

接下来，国民党主席朱立伦也规划在春节过后访美，约是2月。朱立伦访问美国，美其名是重建国民党与美国关系，为个人2024铺路应占更大的比例。国民党月前已派人前往华府设立驻美代表处，并开始运作，朱此行应是为驻美代表处揭牌。传出，朱此行除了访美，还要顺道访日本。国民党中央1月14日晚上突然发出新闻稿表示“只要日本能向台湾保证进口食品安全，国民党就同意日本核食进口”顿时炸锅。日本《时事通信社》日前报道，台湾1到3月间有望解禁福岛五县食品进口，民进党政府最近已开始有各式各样的暖身动作；任谁也没想到，国民党也被摸头搞定了，此时突然传出朱立伦要访问日本，充满想像空间。此事已引爆党内强大反弹，“战斗蓝”赵少康已公开放话要朱立伦说清楚，党内风暴势必继续扩大，但看来党中央顺水推舟暗助日本核食入台应是定案了。

朱立伦访美、访日意味着已在美国与大陆之间选边站，尽管民进党政府都已完全倒向美国，国民党还去参一脚充其量也只是小弟，但国民党不以为意。这代表台湾最大在野党也被美国收了，国民党所谓的“亲美和中”只是场面话，朱立伦上台之后，除了月前低调在海峡论坛发表录影致词，未见有推进两岸交流积极行动。可以预见，在美国运作下，朱立伦2月的访美、访日对国民党对外关系路线将有更清晰表态。若说，马英九时代的国民党是战略模糊，朱立伦时代则是战略清晰，已几乎是跟着民进党走，一面倒的亲美亲日。

只是朱立伦这样做是所谓何来，难道指望美国在2024大选舍民进党挺国民党？这应是连1%的可能性都没有吧。

再来，台湾民众党主席暨台北市长柯文哲是规划3月访美。柯年底就要交棒台北市长，开始准备进军2024大选，这趟访美毫无疑问也是他的“面试之旅”。柯的情况和赖清德、朱立伦较不同，民众党很小，对外关系比较模糊，奠基于上海台北双城论坛与大陆关系也不错。但柯积极要访美，也是一种表态，要去让美方摸头，美方势必也会用一些手段框住他，让柯有底气继续迈向2024。

近年来，台湾要攻大位的政治人物，选前都要前往美国面试，在目前美陆关系下，美国肯定要求划清界线选边站，要求亲美是唯一选项。当台湾绿蓝白大咖都争相要到美国“朝拜”，也给了美国操纵台湾政治源源不断的资源，不论是让三党争宠于美国，还是二桃杀三士，都让华府玩弄于股掌间。这样的美台情势与中国维护国家领土与主权完整的核心利益必然是对撞的，美中对抗眼看着没有任可平缓迹像，大陆不会坐视美国这样操弄台湾，台湾要格外当心为好。