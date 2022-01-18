汤加火山喷发 火环上的台湾不能无视

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

位在南纬20.3度的太平洋岛国汤加王国，连续几天海底火山大规模喷发，让太平洋火环上的国家深陷海啸阴影；新西兰、澳洲都发布海啸警报，日本的琉球、鹿儿岛、岩手县预测会有近三公尺高海啸，要求居民尽快往高处避难，一万公里外的北美洲，也要求民众不要靠近太平洋海岸公路…；也在火环上的台湾，东边近邻日本与那国岛已侦测到海啸灾害，但台湾没有任何警示。

台湾气象局没有应对并不算错，只能说是依循极端气候恶化前的习惯、规章办事。气象局查询了设在夏威夷的“太平洋海啸中心”，获悉没有立即灾害发生，再查对台湾各地潮位也无明显变化，遂一动不如一静，不做回应；因此民众对汤加的海底火山大爆发，只是当惊悚画面。

最近，太平洋火环很不平静；上月初印尼爪哇岛塞梅鲁火山大喷发，火山灰喷出的高度竟超过一万五千公尺，比长程航线还要高，一时不见天日，民众仓皇逃难；日本富士山也接连地震，怀疑有喷发迹象；就连攻陷台湾海岸的日本小笠原群岛海底火山喷出的浮石，同一火山又连续喷了几次，灾害不断扩大。

气象局确实没有错，只是依循的规章是极端气候恶化前的陈旧作法，事实是侦测仪器进步，会发现新的潜在灾害所在。例如位在台北的大屯火山群，因为没有喷发纪录，多年来一直视为死火山、休火山，不认为有喷发疑虑；但近十年中研院、台大地科团队以新的仪器侦测发现，大屯火山群喷发的蒸气并不恒定，有时温度会升高不少，这是活火山特征，因此将大屯火山群改列活火山。

断层带也是，台湾的活动断层几十年来一直是三十三条，之前因公投核四重启引发是否有未知断层辩论，才认真检视全台活动断层；经济部地调所本月四日一口气公布三条新确认的活动断层，分别在南投、台南、高雄境内。确认是新的活动断层，才能加强监测，断层带建筑管理才有法可循。

极端气候加剧确实带来地质灾害大增，不只太平洋火环，西半球同样深受冲击。科学该做的是以更新的仪器、知识了解身处的地球面临的险境，进而调整人类作为。不能因循旧章法，多一事不如少一事的流失了可能救地球的时机。