赖清德过境访美透露的玄机

来源：联合新闻网

作者：陈一新

台湾副总统赖清德本月下旬将过境美国以“特使”身份访问洪都拉斯，祝贺新总统卡斯楚的就职。他这次出访任务绝不轻松，从奉派出访、施打疫苗、敦睦邦谊，一直到过境访美，无不暗藏玄机。

首先，赖清德此行是他就任副总统以来首次出访，政治意涵十足。蔡英文指派他以“特使”身份访问洪都拉斯参加该国新总统卡斯楚的就职大典，显示蔡英文已经认可他是接班人的地位。

自从赖清德出任副总统以来，政府之内有阁揆苏贞昌虎视眈眈，有意无意之间展现问鼎总统的雄心壮志，在诸侯之中又有蔡英文爱将的桃园市长郑文灿觊觎大位，可说前有狼后有虎，他这个“储君”位子坐得并不十分安稳 ，甚至有点坐立难安。所幸，赖清德在四大公投一役奋力一博，曾有一天连赶十场“四个不同意”说明会的记录，而赢得民进党基层选民与支持者的青睐。

最近《美丽岛电子报》的一项民调显示，在绿蓝白三党五位可能问鼎大位参选人之间，赖清德以30.1%的支持率拔得头筹，以悬殊比例大赢郑文灿的4.3%。这一份民调奠定了赖清德在民进党内确立不摇的接班人地位，不但郑文灿见了赖清德必须退避三舍，就连苏贞昌也不敢轻撄其锋。

其次，蔡英文与赖清德15日宣称他们注射第三剂高端疫苗。其实，施打三剂高端不要说无法过境美国与访问洪都拉斯，恐怕连飞机都上不了。其实，以赖清德过去“诚实君子”的良好形象，大可不必随着蔡英文的音乐起舞。

如果蔡赖二人真的注射三剂高端，就不可能出境访问，除非只去像是巴拉圭等承认高端的国家。但是，倘若他们要过境访问美国，除非他们私下偷偷施打其他疫苗，否则美国政府绝不会因为他们是台湾大人物而徇私放行。

第三，一般而言，台湾正副总统出访邦交国，受访国往往只是聊备一格而已。但是，赖清德往访的洪都拉斯却迥然不同。该国总统卡斯楚女士在2021年底竞选之初即扬言当选后要承认中国大陆。虽然美国派遣官员好说歹说加以劝阻，缓解台湾外交危机。但是，她在当选之后，又再度放话，表示该国未来不排除改变外交承认的可能性。由此可见，卡斯楚总统并非易与之辈，赖清德这次出访如何说话得宜，让卡斯楚既有面子又有里子，将是对他政治智慧的一大考验。

最后，赖清德更重要的考验将是他的过境访美。目前，美国规划他去程过境洛杉矶，回程还在讨论之中。未来美国政府是否会做出更好的行程安排、派遣什么层级的官员与联邦参众议员与他会晤，以及他如何应对互动，都可以让美陆台甚至全世界看一看他是否是一位称职的接班人，还是蔡英文为后蔡时期权力安排下的一枚棋子。

作者是淡江大学荣誉教授