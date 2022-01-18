动态清零平衡需要　拿捏松紧考验解说

来源：香港01

01观点

香港食卫局局长陈肇始连续两天受访谈及抗击新冠疫情的策略，均用上“动态清零”一词，有别于以往常用的“清零”。相比清零，动态清零较能平衡维护民康与民生经济，避免以封城、广泛抑制社交活动来遏止病毒传播。但要新形式见效，政府须更着重阻止内防扩散，市民则要积极接种疫苗。

政府在社区出现Omicron病毒后指令收紧社交活动，多类处所关闭，晚市禁堂食，农历年大型活动被取消。近日再录得Delta病毒确诊个案，社区或有其他隐形传播链。因应Delta和Omicron传播力高，加上新冠病毒继续变种，香港能否重回社区长期零确诊就成为疑问。政府专家顾问、港大医学院院长梁卓伟直言清零、零感染“差不多是不可能任务”，但香港当下不会亦不能跟从其他国家般与病毒共存。近期政府官员调整了取态，采纳了内地现行的“动态清零”概念。

由清零至动态清零

陈肇始在周日（16日）的电视专访，评估香港当下的Omicron疫情，指“如果大前提要动态清零及保护市民生命健康，我不觉得太过忧虑”。到周一（17日），她再接受电台访问，具体阐释动态清零概念，即当发现零星个案时就要尽量扑杀，防止社区爆发，守住外防输入策略。

内地正实行动态清零，有些省市近期录得Omicron个案，当地政府竭力控制影响范围，减少疫情对社会经济的冲击。上月初，国家卫健委新冠肺炎疫情应对处置工作小组专家组组长梁万年在央视节目承认不能保证一个地方零感染，关键是迅速控制个案，扑灭疫情。他强调中国防控有成，得靠检测、追踪密切接触者、临床救治、社会动员和交通生活保障的能力，还要人们积极接种疫苗，减少重症和死亡病例。陈肇始的阐释跟梁万年的一致。

官民主动防疫是前提

动态清零不是说政府被动等病毒进入社区再处理。放诸香港处境，政府切勿藉动态清零放软手脚，眼见入境漏洞于不顾，例如早前容许机组人员免隔离检疫。动态清零的前提正正是外输入，让政府重点处理少数在各种措施下仍无法阻止病毒流入社区的个案。在此之上，政府要加强追踪密切个案的能力，尽快把潜藏确诊者隔离于社区。卫生防护中心在“望月楼”和“牛気”群组感染事发多日后，仍未寻回所有食客检疫，足证“安心出行”功能仍有改进空间。

动态清零策略有助维持社会总体运作，但除了要政府严加防范病毒传播外，亦要市民配合。市民延续配戴口罩，勤于清洁的措施，更要积极接种疫苗。政府的“疫苗气泡”预告纵初见成效，惟累积首剂接种率仍未及全港人口七成。正如另一政府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇提到，接种者即使不幸感染，病情会较轻，传播病毒能力亦较低，有助控制疫情。国家统计局周一公布，去年第四季国内GDP按年增长4%，按百分比计虽然继续放缓，但可以说动态清零既可保障民众安全又没有拖累经济，值得香港官商民共同参考。

政府实施动态清零，市民应多配合。但话说回来，绝大部分市民两年来多番配合，但通关、全面恢复堂食等措施仍然没有着落，抗疫措施紧多松少，多少令市民失去抗疫动力，而突如其来的收紧措施，更令社会感到无所适从。疫情在未来一段时间仍然起伏，故政府应仿效外地，以等级划分疫情的程度和相称的防疫措施，在疫情转差时早作准备，在疫情趋缓时迎接希望，为动态清零添上更积极的意义。