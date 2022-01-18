乔科维奇事件说明防疫没有例外

来源：香港01

作者：汤文诗

网球男单一哥、塞尔维亚运动员乔科维奇（Novak Djokovic）因为未有接种疫苗而入境澳洲，澳洲政府在官司败诉后上周五（14日）再度以“公共卫生”为理由撤销乔科维奇的签证，而有关决定更得到澳洲联邦法院三名法官一致支持，并裁定乔科维奇败诉以及需支付一切法律开支。乔科维奇在得悉法院决定后已离开澳洲，今后一段时间亦可能无法再参与澳洲网球的赛事。

事件从一位反疫苗的网球球星入境澳洲演变成公堂上的对垒，始末当然是关乎当地政府对于入境要求的限制。尤其是，澳洲当局一直以封关措施严防病毒输入超过一年半，截至去年12月方向已接种新冠疫苗的国民重新开放边境，就可见澳洲政府对于外防输入的重视。然而，乔科维奇入境澳洲的事件之所以引起牵连大波，而最终需动用入境官员“核弹”的方法把乔科维奇递解出境，实际上亦只是说明了一个简单道理——没有个人利益可以凌驾于公共利益之上。

政府不可动摇的角色

坦白说，本来就不应该有任何政府可以任由个别人士破坏自己所定立的规则。

即使乔科维奇表面上早已取得豁免文件入境澳洲，特别是他以在去年12月中旬已确诊新冠肺炎为由，提出拥有暂缓接种疫苗的资格，事实上澳洲移民部长霍克（Alex Hawke）却早在去年10月时已多番强调任何份境旅客都必须要接种两剂疫，并无人可以随便获得豁免。然而，乔科维奇在1月5日却仍然以澳洲网球有限公司（Tennis Australia）提供的“疫苗豁免证明”，抵达澳洲墨尔本机场入境澳洲，参加在周一（17日）举行的澳洲网球公开赛。澳洲当局执行自己的防疫规定，说明乔科维奇亦不能例外，本身就是一个政府应该的做法。

更何况这次这位网球巨星的入境闹剧，本身就是有点冲着澳洲的防疫政策而来，有挑战澳洲政府防疫防线的意味，澳洲当局亦自然需要义正辞严地秉公办理。特别是，乔科维奇自疫苗推出以来就一再质疑疫苗作用，而且早前确诊后更不戴口罩地出席公开活动和接受访问，甚至隐瞒行踪纪录，凡此种种非但显示了他对疫情蔓延的不重视，更说明了他自私和鲁莽的行为。因此，当澳洲网球选手迪文路亚（Alex de Minaur）对于乔科维奇的行为作出严厉的批评时，说话尽管似乎有点儿来得“落井下石”，却被认为说出了澳洲民众的心声：

澳洲的民众已经为这场疫症付出了太多......这是不争的事实，澳洲的社会也已为此付上了沉重的代价。如果你打算入境我们国家参与比赛，就如每一名选手一样，你需要接种了两剂疫苗，这是关乎你的选择和判断。

值得一提的是，澳洲本身经历了自疫症爆发以来全球最长的封关措施，即使变种病毒Omicron亦已不幸地在当地传播，仅接受已接种疫苗的人入境仍是当地大部份民众的共识。事后民调亦正好说明每一个国家、政府都有必要坚持其公共衞生和入境政策以应对病毒和疫情的变化，否则所有规则亦只会形同虚设，这亦是政府不可动摇的角色。

澳洲《卫报》：乔科维奇可以做什么？

接种疫苗、隔离、认清事实

或许有不少人都为这位网球一哥未能如愿地出席今届澳洲网球公开赛而感到可惜，甚至法官Anthony Kelly在乔科维奇案一审的时候亦问道，到底乔科维奇还可以做什么可以取得入境资格和参赛？然而，答案本身却可以是非常简单和直接，甚至澳洲《卫报》的评论就直接为乔科维奇和一众持疫苗怀疑论者提供了答案——接种疫苗、隔离、认清事实。

作为世界冠军抑或任个人，对于疫苗和各种防疫措施无疑可以有其个人的观点、看法。有些人可以认为病毒尤如伤风感冒，有些人甚至可以一直以各种阴谋论的方式看待疫苗，没有人可以干涉你个人的看法，然而当这些人士仍然打算参与公开比赛、入境其他国家，甚至如普通人一样过正常生活，他就只能遵守防疫的规定，更不能以各种理由推诿他人。这次事件不但是对乔科维奇的一记当头棒喝，也是对疫苗怀疑论者的劝告、警示。