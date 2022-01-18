来源：中时电子报

作者：沈乃训

近期《天下杂志》一份民调显示，约有63%台湾人不担心未来会爆发两岸战争；约57%台湾人认为若爆发两岸冲突，美国会出兵救台，尤其越年轻的年龄层越是相信。

无独有偶，美国独立智库“芝加哥全球事务委员会”（Chicago Council on Global Affairs）在去年7月进行的民调显示，接近半数（约46%）的美国民众支持美军协防台海；甚且，该民调近7成受访者支持美国承认台湾为独立国家。近年类似意见民调也显示趋势不断攀高。

两相比对下不难发现，台美两地民众对于美国出兵干预都感到“乐观”，甚至在支持台独的比例上，美国民众的7成支持度，远远高过台湾近年多数民调显示的——尽速独立约1成上下、最终独立的5至6成。

连美国人都比台湾人支持出兵保台、台独，而台湾人在多数民调中却没有表达出积极的意愿，每每永远维持现状的支持度都在五成徘徊，岂不怪哉？

其实两份民调同具深层意涵，一是美国人民感受到来自中国大陆的政经崛起压力，因此逼迫着两党加码抗中力道，基于“敌人的敌人就是朋友”的潜意识意念口头支持出兵保台、台独就不足为奇。

而台湾人民口头（民调）认为美国会出兵，但对美国靠不住心知肚明，才会产生既认为美国会出兵占多数，永远维持现状也占多数的矛盾心理。否则可以想见，如果美国官方明确承诺支持台独，这些支持永远维持现状的数字，恐怕会一夕遽减。因此真相是美国人如果肯为台一战，台湾人很可能会主动“赌一把”，而不是因为担心对岸犯台才选择维持现状。

但台湾人认为美国靠不住其实是情有可原的。以往美国人民事前曾以超高支持度分别支持布什总统父子出兵伊拉克，结果前者带领联合国盟军大胜而归，却是连任失败；后者同样大胜，共和党却是无法继续执政。

原因出在美国人民总是事前基于意识形态好恶，兴致高昂的支持出兵教训理念迥异的非西方文明国家。但战事不顺、死伤过多、开销庞大的后遗症接踵而至的时候，反战的往往又是美国国内民众，而不是两党政治人物。

有了多次的历史教训，美国当权者不会傻到把民意支持干预当成宝，尤其美国在08年金融危机后已经欲振乏力，几乎要走回孤立主义的老路，否则又如何会有去年阿富汗的狼狈撤军，今年无力对俄罗斯在其前身苏联的附庸国乌克兰、哈萨克的强硬行动作出“守护民主”的回应呢？

跟乌克兰、哈萨克人民感叹“上帝太远、俄罗斯太近”一样，台湾人早已对两岸地缘政治的困局了然于心，所谓对美国会出兵救台的民调想像，某种程度不过就是自我解嘲，期盼上帝真的展示神迹罢了。