内需不足是中国稳增长拦路虎

来源：路透社

作者：许菁

中国去年四季度GDP增速明显回落全年呈逐季走低态势，但2021年仍优预期完成全年目标。最新数据反映出投资和消费走弱，考虑到此前中国经济的“顶梁柱”--出口增速大概率将放缓，分析人士普遍预计今年中国宏观政策在扩内需上持续加码，下半年经济有望回暖。

新冠疫情变异病毒再次席卷全球，中国多地纷纷“中招”也为经济基本面带来寒意。他们认为，中国经济隐忧仍在，特别是经济走弱与房地产下行趋势有关，预计政府投融资行为将加快，以带动需求的改善。

“内需不足是当前稳增长的最大拦路虎。”中原银行首席经济学家王军称，中国经济四季度同比4%的中低速增长属于近年来十分罕见的较差表现，其蕴含的经济下行压力之大必须引起高度重视。

不过他对2022年的经济表现并不十分悲观，并预计在年中实现疫情冲击后的二次探底并企稳回升，大概率是“前低后高”的走势，全年GDP有潜力继续保持5%以上的稳定健康增长格局。

他并建议，面对“三重压力”（需求收缩、供给冲击、预期转弱），应尽快制定一揽子着眼于高质量发展的全面振兴经济计划，将跨周期和逆周期宏观调控政策有机结合起来，着力扩大内需，稳定宏观经济大盘，避免经济继续失速甚至出现硬着陆。

华兴证券（香港）首席经济学家兼首席策略分析师庞溟则认为，中国的经济活动数据在很大程度上已触底，未来12个月内政策将更加注重保增长以化解风险。在出口等疫情以来驱动中国经济快速复苏的主要引擎之外，宏观经济需要努力寻找更为稳定持续的长期增长点。

中国国家统计局周一公布数据显示，2021年四季度国内生产总值（GDP）同比增长4%，高于路透调查预估中值3.6%，为2020年二季度以来最低；全年经济同比增长8.1%，优于路透调查中值8%，完成政府工作报告中制定的“6%以上”经济目标。

2021年全年固定资产投资同比增长4.9%，略高于路透调查预估中值4.8%。12月规模以上工业增加值同比增长4.3%，高于路透调查预估中值的3.6%，为四个月最高；12月社会消费品零售总额同比增1.7%，远低于路透调查预估中值的3.7%，创2020年8月以来最低。

国家统计局局长宁吉喆在国新办发布会回答路透提问时表示，从今年全年看，中国经济还是有望实现稳中求进，“目前，我国通胀率、政府债务水平都是较低的，货币政策有空间，宏观调控政策工具多，有能力保持平稳运行。”

新年后对于中国政策利率降息的预期明显升温，央行周一亦“顺应市场呼声”，时隔21个月调降中期借贷便利（MLF）和逆回购利率，且幅度均达此前预期的上限10个基点（bp）。面对经济下行压力加剧，以及房地产风险仍在持续释放的双重考验，政策应对明显发力。

瑞银预计2022年二季度之后中国GDP和消费增速将出现环比改善。瑞银证券中国策略分析师孟磊指出，短期内，经济数据的放缓和企业盈利数据的疲软可能造成股市阶段性回撤，但政策放松进一步加码有望提供缓冲，市场可能在政策宽松以及经济增长放缓这两股矛盾力量的角力之下摇摆。

优于预期的GDP数据和央行下调政策利率为市场增加信心，中国股市沪综指今日反弹[.SSCN]；中国债市亦明显走暖，其中犹以短端表现亮眼；人民币兑美元即期早盘低开后则维持区间宽幅震荡。

消费低迷，增长动能偏弱

12月中国房地产开发投资持续放缓，基建投资未能如期复苏，与此同时，12月远低于预期的消费同比增速也在暗示内需的乏力。

“地产调控带来的滞后效应和消费下滑是导致经济增速下滑的主要因素。”中海晟融经济学家张一称。

中国负债最多的房地产开发商--恒大集团债务展期方案上周获通过，中国发出稳定压倒紧缩的信号。分析人士预计，2022年中国政府可能软化其整顿房地产行业的力度，并更多地顾及经济稳定。

方正中期期货金融衍生品研究员彭博进一步分析，从中期看，中国经济料仍将维持稳健走势，不过需要注意的是消费数据大幅回落对于经济影响负面，主要原因在于就业出现一些短期影响因素，以及地产和部分行业受到政策影响，但从长期看，随着中国经济结构的转型以及房地产税的出台，消费数据有望在2022年下半年至2023年重新回暖。

在交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟看来，消费主要是受到国内疫情散发的影响，线下消费没办法真正恢复。再加上汽车消费受芯片短缺等的冲击，住房相关消费也比较弱等等，这种趋势今年上半年预计还会持续。

国家发改委日前发布促进消费工作的通知，提出10个方面的工作举措，要求在精准有效做好疫情防控前提下，抓住春节、元宵节等传统佳节消费旺季契机，进一步释放居民消费潜力，推动实现一季度经济平稳开局。

同时促进住房消费健康发展，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。因城施策促进房地产业良性循环和健康发展，扩大人口流入多、房价高城市的保障性租赁住房供给。

政策仍需发力

中国经济增速将进一步放缓，供需两端亦面临较大压力。分析人士普遍认为，考虑到经济增长的下行压力，政府将“稳增长”作为首要目标，预计稳增长政策将加码，加快财政支出进度，实施新的减税降费政策。

路透最新季度调查综合约60家机构的预估中值显示，中国2022年经济增速“前低后高”，全年预计增长5.2%，CPI(居民消费价格指数)温和上行，全年涨幅为2.2%。

王军指出，面对“三重压力”，中国应尽快制定一揽子着眼于高质量发展的全面振兴经济计划，将跨周期和逆周期宏观调控政策有机结合起来，着力扩大内需，稳定宏观经济大盘，避免经济继续失速甚至出现硬着陆。

“稳增长，需要货币、财政、金融机构与国企等合力。”国金证券首席经济学家赵伟称。

他并提到，2022年广义财政支出增速高于去年，依然不算财政大年，财政前置、结转结余、中央赤字等之外，或许还需要政策性金融机构、优质国企市场化融资等协助。融资“蓄力”下，储备项目加快开工等，或带动需求逐步释放。

值得注意的是，2021年中国人口出生率、人口自然增长率大幅下滑。张一认为，目前很难说这个长期问题与当前经济增速下滑的短期问题有必然的联系，短期问题还是需要相应的逆周期政策进行相应的调节。

中国总理李克强本月初主持召开减税降费座谈会称，针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局，稳住宏观经济大盘；要延续到期的减税降费措施，对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。

而上周召开的国务院常务会议，则部署加快推进十四五规划纲要和专项规划确定的重大项目，明确要把稳增长放在更加突出位置，实施扩大内需战略，坚持不搞“大水漫灌”，有针对性扩大最终消费和有效投资。