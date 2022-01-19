蔡政府启动割喉战 蓝营陷唇亡齿寒

来源：台湾《联合报》

联合报社论

挟着公投与中二补选连胜之势，蔡政府对蓝营的追杀变本加厉。台中清算颜家的斗争，矛头已从“议颜堂”转向“议燕堂”，剑指台中市长卢秀燕；宜兰地检署率廉政署兵分三十多路搜索，将县长林姿妙列为被告；监察院则派出监委要查云林县长张丽善胞弟弊案，绿营扬言终结派系政治。选战硝烟四起，蔡政府发动对蓝营的割喉战，让国民党雪上加霜。

国民党主席朱立伦称，下一个对象若指向新北市长侯友宜，“绝无意外”，早就听说民进党接下来要对付国民党县市长。尽管民进党否认政治迫害，但从修改《地制法》合并大新竹的功利谋算开始，蔡政府对年底地方选举步步进逼，都在瓦解国民党“地方包围中央”的气势。国民党一味喊冤，只是自曝难以招架；重要的是，蓝营要提出反证，并利用揭弊展开反攻。

林姿妙经连夜约谈，最后却无保请回，显示检方并未掌握具体事证。如此不符比例原则的搜索，目的在伤害林姿妙“妈妈县长”的形象，松动她在宜兰的民意支持。同样以“妈妈市长”主政台中的卢秀燕，虽在中二选战刻意与颜家保持距离，却未能幸免，火势随即向她延烧。民进党以割喉着称，绝不会因林姿妙和卢秀燕走中间路线而松手，反而会趁国民党中央势弱藉势刨根。

侯友宜、卢秀燕和林姿妙在公投等役都和党保持若即若离，一方面是地方的政策考量有其民情难处，二方面是希望持盈保泰争取中间选民，未料，却因此形成国民党“不团结”的印象。对比民进党上下一心，不仅种下公投及补选皆败的败因，党中央与众诸侯都受到程度不同的损伤。从结果看，国民党的自保盘算显然格局太小，让绿营趁机得利；而今蔡政府更要发动所有手段，瓦解蓝营的地方优势。

国民党中央资源有限，须靠立委在国会的战斗及地方首长的配合，来增加政治筹码。谁料，地方诸侯却认为中央无法倚恃，只能自谋生路以确保选票，却给了对手各个击破的机会。尤其，宜兰、台中、云林等地的查弊案件一出，民进党等于率先抢到选举话语权，以其选战攻击的狼性，对照蓝营消极回应的羊性，更凸显国民党的窘迫。

蔡政府执政后，立法、司法、监察一把抓，再藉由媒体资源掌控，行政不公已不胜枚举，在野党几乎没有招架之力。可见，政党如果无法齐力对抗党政机器，年底选战必然是一路挨打，士气溃散。换言之，国民党在战略与战术上，除了要诉诸地方诸侯的团结，更要结合各路好汉及民间团体的力量，以“抢救正义”之名联合起来对抗民进党的霸权，才能唤起选民的觉醒和支持。

国民党中央目前的荏弱现状必须改变，朱立伦收缩式的领导者风格更必须改变。整个党必须思考有效结合友党及民间团体的力量，共同挑战蔡政府的鸭霸无能，否则台湾民主政治将不断走向倒退之路。目前国民党和民众党虽处于竞争状态，但从关心民主的立场，两党必定能找到一些可以合作的政治议题及选区合作。若不此之图，就是坐视民进党继续鲸吞蚕食，败坏权力分立及制衡。绿色威权统治一旦长期化，台湾民主将积重难返；台湾好不容易摆脱威权统治，难道又要回到从前？

民众并不乐见绿营一党独大，但国民党若连在野制衡角色都扮演不好，要如何让人民寄望？蓝营诸侯以为可以选择走自己的路，现在看来，这条路是走不下去的。谁会是下一个林姿妙？大家等着瞧！