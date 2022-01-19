“台独金孙”过美面试 谁该紧张？

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

台湾友邦洪都拉斯新总统将在1月27日正式就职，虽然台媒尚称副总统赖清德“可能”以特使身份出席就职典礼，并在途中过境美国，但洪国媒体已报道赖将出席，显然台外交部的名单已有沟通。外界多将此行焦点放在美方接待赖清德规格，这是他2024的起手式。但以他过去不讳言台独态度，恐怕会让台海更加绷紧神经。

赖与其他绿营热门接班人选最大不同处，就是曾多次声称自己是务实台独工作者。为此他备受独派宠爱，甚至让大老们在蔡英文争取总统连任党内提名时，呼吁蔡“知所进退”。

如此立场鲜明挑动两岸敏感神经的候选人，过去是不会受到美国青睐的。例如2011年首次参选赴美面试的蔡英文，被视为要为陈水扁执政时期的两岸政策负相当责任，竞选时又对“台湾共识”口号语焉不详，那次行程，她只见到国务院亚太助卿，回程时又被白宫国家安全顾问透过媒体放话修理。

当然现在国际形势不一样。美国视北京为战略竞争者，对台湾的需求是要站在对抗第一线。而赖近年来也一直着力经营对美关系：2020年总统大选结束后，2月份即以“准副总统”的民间人士身份访美，除拜会国会议员外，也包括白宫国安会官员，7月4日与AIT处长郦英杰一同看棒球话家常；去年4月25日与驻外使节前往阿里山爬山，在郦离任前，又制造机会两度同台。在多方配合情况下，可以预期美方接待赖此行规格应该不会差。

然而，美国的两岸政策究竟有其底线。它要消耗北京实力，却不欲两岸真的打起来。而赖三番两次声称是务实台独工作者，他的重点或许放在务实，但北京看的是他在公开场合宣称台独。赖将来若能上位，如果一直朝法理台独方向切红线，北京恐怕更会陷入被动。为此，北京肯定会在赖过境美国期间施压美台，不仅让赖不能讲太擦边球的话，甚至希望迫使赖讲出更模糊和缓的立场。

赖相对和缓的说法，可见于他曾说过的话：他的务实方向首先是，台湾已经是个主权独立的国家，名字叫中华民国，与中国互不隶属，不必另外宣布台湾独立。所以他访美时的标准答案应该是他如果有机会当选，台湾也不须宣布独立。

只是这个说法奥妙之处在于，独派如果能接受这个立场，那为何不能接受蔡？显然独派对他有更多期待，而赖对独派，恐怕也在私下做过更多表态，让独派心甘情愿支持。看赖与独派的紧密关系，北京恐怕更不放心。

鉴于台独主张者一直被笑是假台独，只要美国开口，赖的妥协是必然态度。独派对赖此行应该会既期待又怕受伤害，期待是他们最支持的人终于有机会了，但就怕到时赖做了与他们意愿违反的承诺，至于北京压力到时会如何展现？这恐怕是台湾民众要担心的部分。

作者是铭传大学副教授

