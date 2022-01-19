酸雨火山灰毒海洋 汤加火山爆发遗祸恐数年

来源：明报

科学家指出，这次火山爆发对汤加的影响可能持续数年，包括降下酸雨导致农作物受损、火山灰污染海水令鱼类死亡及焗死珊瑚礁，以及海岸线被侵蚀，但这次喷发的气体料不足以显著改变全球气候。

汤加火山爆发后， 释出二氧化硫和氮氧化物，这两种气体与大气中的水和氧气互相影响会产生酸雨。奥克兰大学的火山学家克罗宁（Shane Cronin）称，由于汤加属热带气候，未来一段时间内，当地可能会降酸雨。酸雨会导致农作物受损，并可能危及汤加的主食，例如芋头、粟米、香蕉和蔬菜。

火山灰亦会危害海洋生物。汤加的专属经济海域有近70万平方公里，大多数民众的食物和生计都是来自海洋。专家指出，目前多张照片显示当地陆地蒙上一层火山灰。在上周六火山爆发前几星期，汤加地质局已警告，附近的海水被有毒的火山排放物污染，渔民应假设这些水域的鱼已有毒。火山爆发后，附近充满火山灰的水将使鱼类失去食物及产卵牀。部分鱼类会死亡或被迫迁徙，海底结构改变亦会为渔船带来新障碍。火山灰也会使珊瑚礁窒息。珊瑚礁是汤加旅游业支柱，在新冠疫情前，每年为该国带来500万美元收入，旅游业占汤加GDP约12%。海底火山爆发还会向水中释放更多铁，促使蓝绿藻和海绵生长，使珊瑚礁进一步退化，要使它复元可能需时数年。

喷发气体料不足改变气候

据美国太空总署（NASA）数据显示，上周六的火山爆发将火山灰和二氧化硫喷到距海平面30多公里的大气中，二氧化硫抵达平流层后，将与水气产生作用，形成气溶胶，阻挡阳光抵达地球表面，令温度下降。但科学家按卫星数据估计，上周六喷发的二氧化硫总量约为0.4太克（即4亿公斤），远低于科学家认为可能大大改变全球气候的数量。据NASA数据，1991年菲律宾皮纳图博火山爆发时，释放了15太克至20太克二氧化硫到大气中，导致全球气温在接下来的15个月内下降了0.6℃，因此专家估计这次汤加喷出的二氧化硫量，不足以改变全球气候。