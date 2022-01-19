中国经济的重点不在GDP增长是否放缓

来源：香港01

作者：倪文迪

2021年才刚过去不久，中国政府于本周一（17日）公布了去年的多项经济数据。其中最具代表性的GDP数据反映，中国2021年全年GDP增长达8.1%，完成了中央政府定下的“6%以上目标”。虽然如此，但坊间不少分析认为中国来年的经济发展将会更为困难。

中国第四季GDP只增长了4%，虽然优于路透机构预期中值3.6%，但比起前数季明显放缓，显示经济增长有下行压力。而且，2022年中国仍面对一大堆外部及内部不利因素，对经济显然有一定压力。外部而言，中美角力将持绩打压中国发展；内部而言，疫情多变、防控疫情对经济必然有一定负面影响。同日公布的出生人口数据亦显示新出生人口再创新低，只有1014万人，只略高于死亡人口，按此情况下去有可能成为最后一年出现人口增长的年份。

经济增长仍在合理区间

即使一些机构对中国经济前景作出了极为悲观的预报，但中国经济仍然稳健。首先，在数据解读方面，由于疫情对于季度GDP增长产生了很大的干扰，在理解这些数据时必须要小心。假如只考虑今年的数据，全年的GDP增长高达8.1%，至第四季时只增长了4%，增速看似突然减慢。但这么大的变动很大程度只是因为2020年的疫情打乱了中国GDP的分布。如果跳过2020年的数据，直接将2021年与2019年的GDP作比较，中国GDP两年间除了第一季增长了13.7%之外，从第二至四季其实都平均地增长了约16%。这说明，中国季度GDP增速其实没有想像中变化的大，只是渐渐回归常态。

机构普遍预测中国2022年GDP增长可在5%以上，这其实与近两年的数据并没有太大差别（2020及2021年平均每年增长将为5.9%）。其实在疫情发生之前，中国早就发出了GDP增速会变慢的讯号，在经济发展上也不再像以往只侧重于求GDP数据，而是追求更高质量的经济发展，例如在硬科技上解及被美国卡脖子的问题，又或是国内楼市泡沫需要软着陆的问题等等。因此，即使2022年中国GDP平均增长5%左右，其实也在合理区间。

中国GDP自2007年起已放缓

更重要的是，GDP增长除了受国际经济环境影响之外，其实也是政策效果。中国政府如果真的旨于追求GDP数据上的表现，只要加大政策投入便可，可算是轻而易举。然而，过度的政策投入会产生经济反弹，快速扩张后就会迎来周期性的衰退。美国的经济增长便呈现出这种走势，1982年至今经济已经历过4次衰退。

经济是不可能长期保持着快速增长的，中国自1987年改革开放以来44年，一直维持着增长，自然不可能永远保持高增长。2001年以后因为加入世贸效应而令中国GDP增速再提升，但从2007年以来，中国GDP早已呈现出稳定地放缓的现象。

如果要说中国经济放缓将出现问题，那从2007年至今15年，也应该早已出现问题。显然，中国政策当局也认为经济有稳定的增长预期比起维持极高的经济增长更有明显的意义，一直强调经济发展要“稳”字当头。故此，在理解中国经济发展的时候，不应将GDP放缓问题过度放大，有更多结构性的问题更值得注意。例如，人口问题是否严重、鼓励生育等人口政策是否有效等将很可能主导未来中国经济发展质量。又或者，科技水平是否能突破瓶颈，这关乎到中国是否能走出中等收入陷阱等。这些才是我们了解中国经济时应该留意的重点。