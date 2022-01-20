美国正计划“军改”应对全球安全格局转变

来源：香港01

作者：呼延朔

美国陆军于2021年年底公布了一份指导文件《路线图2028-2029》，描述了若干条军事改革路线。

这被视为美军正开展“军改”的一个显著标志，其意图则直指中、俄两国。

在这份文件中，美国陆军着重强调要进行“多个类型的师一级作战单位发展”，以解决目前面临的“大规模作战行动能力”欠缺的棘手问题。根据该《路线图》，未来美国陆军将组建三种不同类型的师级单位来应对相应战略方向的潜在威胁。

其中在欧洲方向，美军将三个装甲旅合成为一个重型突破师，同时加强其远程打击和防空能力；或者由装甲旅搭配斯特瑞克旅合成一个重型标准师，兼顾进攻和防御两端。

在亚洲方向，美军则计划组建“联合强行介入师”，主要负责实施战役侦察和远程打击，掩护己方海、空军的行动。这一“介入师”将以步兵旅为核心，以一个坦克营及其他远程打击武器来强化，令其具备高度的机动能力，可通过运输机实现快速部署，主要用于岛屿防御。

通过其作战假定，可见美陆军的这一波军事改革主要为应对中俄而展开。如欧洲方向的军改实际上是恢复了冷战时期美军的传统作战编制，目的是对抗俄罗斯的大规模装甲集群。而计划在亚洲方向组建的“联合强行介入师”，则明显指向中国的“区域拒止/反介入”战略。

军事观察人士指，美陆军的这一动态显示五角大楼认为当前全球安全格局已经彻底转变。

在这轮军改之前，美军曾在1990年代主导了“师改旅”的陆军改革浪潮。当时恐怖主义袭击和地区小规模冲突是美军应对的主要威胁，故而美军着重于提升陆军作战单位的机动性，组建了大量中型旅和轻型旅。

资料显示，目前美陆军拥有31个作战旅，分别为11个装甲旅、七个斯特瑞克旅（Stryker brigade，中型旅）和13个轻型旅。在20世纪90年代以来美军的历次作战行动中，这种作战思想收获了显著战果，如在中东战场，得益于自身压制性的空、海力量，美陆军的快反能力令对手几无反击余地。

俄罗斯也曾是“师改旅”浪潮的坚定追随者。 2008年俄罗斯格鲁吉亚战争之后，俄罗斯陆军开始推动“新面貌改革”，主要内容即为“师改旅”。在改革之前，俄陆军有24个作战师，两个师级驻外军事基地和12个独立的摩步旅，改革之后，23个师级单位被解散，取而代之的是40个常备旅，包括四个坦克旅、35个摩步旅和一个掩护旅。

不过在2012年底，俄陆军改变其发展战略，先后恢复了第2近卫摩步师、第四近卫坦克师等师级单位编制，又重建了坦克集团军等大型地面重装编制，改变了欧洲大陆的力量态势。

中国解放军改则聚焦于加强政治建军和精简指挥体系。在陆军层面，将过去的18个集团军变更为13个集团军，从“集团军—师—团—营”四级变成“集团军—旅—营”三级指挥链条。

前述观察人士称，随着美军不再视恐怖主义为其最大安全威胁，而中俄各自的陆军改革又开展经年，在陆军的正面冲突假想中，美军已不能保证相对优势，这是五角大楼为何一改多年陆军建设思路，重归重型化的根本原因。

