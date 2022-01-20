来源：美丽岛电子报

作者：单厚之

“一着不慎，满盘皆输”，国民党主席朱立伦肯定没有想到，中二败选的处理失当，居然会让自己的政治行情疯狂下坠至此。前几天，朱立伦的手下败将张亚中接受媒体访问时说，朱立伦“跪也要出来跪一跪，跟人家（支持者）道歉”；隔了两天，赵少康又为了日本核食炮打国民党中央，又逼得朱立伦马上改口。

根据《TVBS》公布的最新民调，朱立伦满意度在13个政治人物中敬陪末座，朱立伦面对媒体时只能重申“过错都由我承担”，并自我缓颊说“我不是候选人，我是要帮候选人民调越高越好”。

这份民调中，朱立伦的满意度仅有21％，不满意高达61％，是13人中唯一不仅过半的，而且与满意度的差距高达40％；整份民调中另外两个不满意度高于满意度的是苏贞昌跟马英九，苏贞昌的两者差距是6％、马英九是20％。交叉分析更显示，即便是国民党倾向的受访者，对朱立伦的满意度也仅有38％，不满意度高达55％。

朱立伦陷入一个政治人物最没救的困境，不分蓝绿的政客都可以指着鼻子骂他，任何一个蓝军的支持者都可以踹他两脚；他成为蓝绿选民共同的出气桶，所有事都可以怪朱立伦，做任何事都是“有功无赏、打破要赔”。放眼“中华民国”的政治史上，还真的找不出这样的前例，当年的李登辉、“扁维拉”（陈水扁）、“马维拉”（马英九）或是深蓝痛恨的王金平、绿营和中间选民反感的韩国瑜，都没有到这个境地。

“破窗效应”一旦形成，就不可能靠小修小补来挽救，更不可能靠话术、文宣、化妆师让人耳目一新，必须要有大破大立的作为。一个每个人都可以踹一脚的党中央，对整个国民党都是灾难。

中二败选后，赵少康曾经建议扩大决策圈，中常委曾建议召开党是会议，一是改变决策模式，一是重建论述跟思想，都是改变的契机。但朱立伦嘴上说欢迎党内重量级人士参与决策，实际上没有任何动作，对于党是会议的建议更是直接否决，显然无意做出任何改变，朱立伦跟国民党中央的困境，也必然将持续下去。

《TVBS》并没有公布完整的交叉分析，但对比朱立伦的满意度（21％满意、61％不满意）可以想见，整体26％满意、46％不满意的马英九，国民党支持者对他的满意度应该也高不到哪里去，没列在民调范围内的赵少康、韩国瑜状况应该也好不了多少。

反观台北市长柯文哲，在这次民调中居然获得国民党支持者71％的满意，比起去年4月暴增了22％，蓝军支持者对柯文哲不满意的仅18％，比去年4月少了26％。蓝军支持者对柯文哲的认同，远超过蓝军主席级的政客们。当然，这其中也因为柯文哲不是国民党，所以蓝军检视柯文哲的标准，必然与朱立伦、马英九等人不同。

整份民调排名第一的新北市长侯友宜和排名第八的台中市长卢秀燕，是国民党支持者相对满意的政治人物，侯友宜公投前的公开信引发深蓝的反弹，但蓝军支持者对他的满意度仍有77％、不满意度13％；蓝军队卢秀燕的满意度则是74％、不满意13％。但问题是，这两个都已经确定要连任的首长，几乎不可能是国民党2024的候选人。

从2016败选以来，国民党几乎没有做任何的改革跟改变，只是不断的在“人”的身上做文章。团结、提出最强的人选、重返执政，选败了，就呼吁更团结、提出更强的人，然后重返执政，这就是国民党过去六年不断重复的话术。

但实际上的状况是，国民党每个人都各怀鬼胎，所谓的团结其实是全党团结在我之下，所谓提名最强的人，就是提名自己、自己就是最强的人，结果就是一次又一次的失败、再失败。国民党支持者早已看穿、厌倦这种话术，所以对国民党领导人们的满意度才会如此之低。

至少从目前的状况看来，国民党2024年并无可战的主将，无论是朱立伦、赵少康、韩国瑜都无法点燃蓝军支持者的热情，侯友宜、卢秀燕则受限于刚连任的身分难以解套。蓝军内部已经开始有人鼓吹朱、韩、赵、侯身先士卒各选一都，虽是异想天开，但若国民党真的不愿改变“团结、最强人选、重返执政”的那套逻辑，这恐怕是唯一能点燃支持者热情的方法。

面对未来，国民党必须抛弃不切实际的幻想，正视无人可选2024的现实，重建论述并进行党务改革，以集体领导取代对强人的期待，或许还能确保在2024大不至于分崩离析。万一在2024年国民党总统候选人是被支持者弃保的对象，那将是前所未见的灾难。