民进党尊蒋经国跳不开的一中政策

来源：中评社

作者：林淑玲

民进党政府突然改变对蒋经国史观，最近高调纪念蒋经国，迥异于绿营昔日将蒋介石定调为白色恐怖杀人元凶，欲废中正纪念堂、拆铜像、改全台“中正路”。蔡英文如今大权在握，她推动的路线，党内未传出异见，惟蒋经国在台湾最重要的历史定位除了大建设，也包括蒋氏父子始终谨守一个中国政策。蔡的尊蒋经国是否有其他弦外之音？

今年1月13日是蒋经国逝世34周年纪念日，除了国民党要员谒陵、纪念，民进党政府也首度举行系列纪念活动，包括当天的音乐会，以及19日发表蒋经国资料库，独派学者出身的“国史馆”馆长陈仪深提到，“1977到1987年的威权松动阶段皆在蒋经国任内，李登辉1988－2000年可说是宁静革命。”“国史馆”是府方辖下机关，相关说法重新定调蔡政府对蒋经国的史观。

蔡英文22日更要亲自出席蒋经国故居七海文化园区的开幕式，与马英九、连战、宋楚瑜等人同台。

相较之下，行政院促转会去年9月发表的“任务推动及调查结果报告书”则是直指，建立威权体制的是蒋介石，其子蒋经国在过程中同样扮演重要角色，前有协力、后为继承。尽管蒋经国任内镇压较少，但因社会控制趋强，监控也密，故有许多审判之外的案件发生。包括林义雄宅血案、陈文成案与江南案等发生于蒋经国任内的刑案，就过往社会认知与该会调查发现，皆证明与情治机关有涉。

民进党能于1986年蒋经国任内组党，相关内幕一直是个谜。台湾1987解严，以戒严时期情治单位对社会的严密控制，不可能不知党外要创党，尤其还大剌剌选在圆山饭店举行大会。曾有蒋家警卫的口述历史指民进党组党是蒋经国一手主导，也有一说是蒋经国的阳谋。不过，蔡英文2022改变民进党对蒋经国的史观，距离民进党创党毕竟已36年，蔡应是有其他考量。若为选票，只是几个纪念蒋经国的活动就要争取深蓝支持谈何容易？蔡英文的目的之一或是要建立对前领导人一定程度的尊祟为即将下台的自己铺路，未来每位卸任领导人都可以隆重进入史册，有专门的政府档案，以及图书馆等等。

不过，蔡的尊蒋经国是否有其他弦外之音也是外界好奇之处。

蔡英文的前几任，从两蒋到李登辉任内都是一个中国政策。蒋经国生前所住的七海寓所19日开放媒体采访，最醒目的点之一是图书馆入口廊柱上提有他的名言“我是中国人，也是台湾人。”蒋氏父子在国共内战溃败，1949年来台初期仍积极反攻大陆，一贯反对“台独”，即使到蒋经国中后期眼看着反攻大陆无望，开始在台湾发展大建设，出现“中华民国在台湾”的论述雏形，蒋仍咬定一个中国政策，自称是中国人未曾动摇。

民进党政府与蒋经国最大的落差在对台湾的定位，民进党目前是“一中一台”“两国论”，蒋经国是一个中国，南辕北辙。

1988年蒋经国过世之后接班的李登辉在任内也谨守一个中国政策，更于1990成立国家统一委员会、1991年通过号国家统一纲领，提出近程、中程、远程等三个阶段的进程，来巩固自己的权位。李登辉执政12年，直到2000年卸任，国统会与国统纲领都还在，是陈水扁上任才拔掉。民进党政府若要尊蒋经国，如何切割蒋的一个中国政策？如果蒋地下有知，必然不会接受搞“台独建国”。从蒋经国任内许多海外“台独”运动人士都被列入黑名单，坚壁清野无法入境台湾即可印证。

蔡英文尊蒋经国，最近遭部份独派人士写文章批抨，此一发展也是可以预见。毕竟这落差太大了，从让民进党创党元老有着椎心之痛的美丽岛事件，到定调威权松动阶段皆在蒋经国任内，如果这是政治和解，促转会现在还想着要废中正纪念堂，岂不是前后矛盾？这如果是一种表态，想要借此缓和两岸关系，避免台海爆发冲突，整个论述与布局也未免太过千疮百孔。