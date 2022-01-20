拜登禁得起内忧外患的考验吗？

来源：Yahoo论坛

作者：翁履中

美国总统拜登就职即将届满一周年，然而最新的民调没有为拜登带来庆祝行情，反而显示拜登是二战结束以来，最不受欢迎的新任总统之一。这样的成绩，自然引起拜登是否已经提前跛脚、逐渐失去影响力的讨论。

不过，如果用极为乐观的态度来面对目前低迷的声望，当然也可以看成拜登团队有触底反弹的契机，毕竟如果认定所有的负面消息已经利空出尽，接下来任何好表现，都可能替拜登加分。过去一年帐面成绩不理想，但是接下来的任期，美国究竟是能从谷底反弹，还是继续向下沉沦，2022年对拜登政府、甚至是全球局势，都将会是最关键的一年。

从外交方面来看，拜登上任的第一年初期让全世界都很期待，可惜一场阿富汗撤军失败，改变了全世界对美国的印象。进入第二年，拜登想改变美国的国际形象，首先要处理的国际难题，就是近几个月来始终悬而未决的乌克兰冲突。

从2021年底至今，美国国务卿布林肯多次飞往欧洲，与乌克兰、俄罗斯和欧洲的重要盟友分别进行会晤，赶在冲突爆发之前，再次将希望寄托于外交调停，尝试做最后的努力，避免冲突。

标榜着外交专长的拜登，在阿富汗撤军过程当中，因为希望透过策略和外交斡旋来解决问题，导致撤兵混乱，让美国的国际声望受到重创。再次面对可能会爆发的乌克兰冲突，确实是充满危机，但却也是拜登政府的外交手腕在国际外交舞台上，证明美国还值得信任的最后机会。

如果透过斡旋，甚至是高喊经济制裁的手段都没办法真正吓阻俄罗斯，解决不了争端的美国，很有可能将会更进一步促使各国的右派政党，在认定美国的国际影响力逐渐衰退之后，打出国家利益至上的旗号，以民粹路线取得更多民众的认同。保守势力一旦获得更广泛的支持，连带也会促使特朗普型的政治人物，重新取得再起的机会。

相对而言，强调民主价值、全球合作的理想主义氛围，在拜登上任初期，确实得到了鼓舞；不过，2022年对拜登团队来说，不只是在外交上需要拿出令人信服的表现，在内政上，疫情控制、物价上涨，加上民主退潮的逆流，对民主党政府来说是更大的挑战。

过去一年，关于选举不公的争议，始终没有真正的解决，南方各州纷纷提出各种限制投票权的法案，共和党和民主党的对立早已不仅仅是意见不同的争辩，而是意识形态和价值信仰的分歧，导致美国国内出现政治越来越两极化的趋势。

虽然刚上台的时候，拜登总统就大声承诺，要修正美国逐渐脱轨的秩序，重新团结美国，不过一年之后，民主党的支持度岌岌可危，令拜登不得不走回政党对决的路径。为了顾好民主党基本盘，拜登放弃了当全民总统的概念，从外交到内政，失望的美国人民比例，远远多于对美国民主未来有信心的。

从近期低迷的民调和白宫的大动作否认，可以看出拜登团队很在意民众的不满。数据虽然只是参考，但是当近半数人民认为总统在分化国家而不是团结美国，另外有过半数美国民众认为政府的防疫政策有问题，再加上超过六成美国民众觉得美国走在错误的方向，这些数字反映的都是拜登的第一年，距离表现优异还有明显的差距。

看到拜登在美国遇到的问题，不难想像为何越来越多国家会认定美国的影响力正在衰退。进入关键的期中选举年，拜登需要证明他能在国际舞台，和国内纷扰中带美国回到正轨。拜登能做到多少？答案很快就会揭晓！