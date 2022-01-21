坚毅的拜登 乏力的拜登 无奈的拜登

来源：香港01

作者：吴迪

1月20日，大寒，也是美国总统就任的日子。赶在就任满一年的前一天，拜登召集了第二次正式记者会。

在两个多小时的时间里，他无视了一个关于他儿子与中国关系的问题，驳回了另一个关于他心理健康的问题，此外主要都在为自己“既充满挑战，又取得巨大进步的一年”辩护：当下的就业率、1.9万亿美元的经济刺激法案、上亿美国人接种疫苗，以及他原本寄以厚望、集主要政纲于一身、最终却功亏一篑的BBB法案……

平心而论，拜登这位虚岁八旬的老人真的尽力了，我们也确实可以看到美国很多问题因他的努力而在转入较好的方向，但从他身上看到更多的，还是那深深的疲惫、无奈与乏力。

关于疫情，当下Omicron（奥密克戎）变种正在全美迅速肆虐，每日死亡人数重新攀至小高峰，连续数日保持在1,500人以上的水平。自2021年1月20日以来（截至2022年1月18日数据），全美确诊冠病死亡人数超过44万人，甚至高于2020年的约40万。对此，拜登承认自己原本可以提早一个月提高检测能力，但拒绝将该问题视作政府的失败，称已经成功地为近75%的成年人接种了疫苗。

关于《重建更好未来法案》（Build Back Better Act）因无法获得党内一致支持而胎死腹中的现况，拜登承认“看来有必要将其拆散为一个一个小部分”，优先通过诸如能源、环境治理等更具共识的部分。

关于外交，对华方面他表示现在还来不及改善中美贸易关系；对俄方面，他表示相信普京会武力入侵乌克兰，但一旦这一天发生，他就会向俄罗斯发起普京“从未见过的制裁”，包括限制俄罗斯进行金融交易的能力，“他们的银行将无法处理美元”，这将是“俄罗斯的灾难”。

关于保障美国国民的投票权益，就在拜登于白宫讲话的当日，联邦参议员们在国会山否决了取替拉布规则的方案，旨在让国民投票更为便宜、让民主党票仓更为坚实的《自由选举法案》及《约翰·刘易斯选举权促进法案》也越发渺茫。对此，拜登承认前路越发坎坷，但也不甘就此作罢，甚至不惜抛出了“2020年中期选举可能会因此存在舞弊”的暗示。他称，如果他改革美国投票制度的计划无法通过，那么念及共和党在各州议会通过了一系列让投票更为困难的立法，将可能令中期选举产生“不合法”（illegitimate）的结果。他另外表示，将会更频繁地周游各地，为民主党候选人集资、助选，以便确保民主党能在11月的中期选举中保持多数党席位。

关于党派政治，拜登一再抱怨批评共和党人，指责他们没有积极的议程，整日只知密谋阻止拜登试图做的一切。拜登表示自己曾与五位匿名共和党参议员谈话，这些参议员表示虽然他们私下认同拜登，却担心如果他们支持，就会在初选中落败——“你可曾敢想，一个没有公职的人却可以威胁整个政党”，言语所喻者，正是特朗普。

以上大抵是拜登自己对过往一年的概述。而美国国民对他的概述，则可从民调中知晓一二。

市场调研公司盖洛普（Gallup）在拜登上任的第一年里，先后13次在不同的时段对他的支持率进行了民意调查（最新一次取自1月6日至13日），平均13次结果，拜登支持率为48.9%，是为史上倒数第二——倒数第一是38.4%的特朗普，倒数第三是克林顿（49.3%），第四和第五则分别是列根（57.1%）与奥巴马（57.2%）。

在这13次民调之间，发生了不少事。 2021年1月，拜登以57%的支持率上任；从1月到8月，拜登以抗疫为主轴，加速推动疫苗接种，在此情况下他的支持率也徘徊在57%至49%之间。而到了8月底，美军撤离阿富汗过程中的混乱，尤其是还发生了造成13名美军死亡的喀布尔机场爆炸，令得他的支持率降至四成出头的水平，一蹶不振。而后冠病疫情再次猖獗，除了令人生活不便，亲友丧生，更令供应链形成巨大瓶颈，在与过去一年美国联储局的宽松政策配合下迅速推稿物价，通货膨胀臻至数十年未见的历史高位。以至于待得今年1月初的那次民调，只有40%的受访者表示他们赞成拜登的工作方式。

一定程度上，拜登是冤的。当一年前拜登从前总统唐纳德特朗普手中接任时，疫情正全面爆发，严重破坏经济运行和教育、医疗系统，乃至挤爆了殡仪馆。如今无论如何都是有所改善。于移民维度，拜登扭转了特朗普一众歧视性政策，并没有令边境的乱象进一步加剧。于经济维度，他不再像特朗普当时那样为求股市长隆而施压联储局，虽然没能采取更多举措，但一定程度上也是受制于国会党派政治的桎梏。外交方面，虽然“美国回来了”的口号依旧受到各传统盟友的质疑，但确实变得更为稳定，更具可预测性……

对政治人物的评估需考虑“滞后性”，不能以当下的现象去总结，而要着眼于趋势，去审视当下施政方向是否契合当下的问题。从这一点而言，即便拜登一年来乏善可陈，却也至少以有限的程度做到了“拨乱反正”。

是以，从个人评估的角度，我们确实应对他多一些耐心，多一些期待。听其言，观其行，拜登确实是一位真诚、勤恳、试图力挽狂澜的老人家。他所努力的方向可以为美国带来良性的改变，一个更稳定更繁荣的美国对中国和世界而言也都是好事。

可是，即便我们有这个耐心，美国对他可未必。民意如流水，面对宣传力煽动力极强的特朗普，拜登过去一年真的是享了特朗普社交账号被禁的福分，但随着特朗普和共和党的一众对手越发开始发力，拜登又该如何面对这一摊浑水？

而今的美国正陷入一个恶性循环：必须以强硬的手段解决经济问题才能缓解当下的撕裂，但当下的撕裂又不允许白宫采取强硬手段，而重视“制约”的制度设计又进一步为党争和撕裂提供了支持。

人们尝言“美国最大的优势就是有强大的自我制约、纠正能力”，可如今美国的问题恰恰就源于其制约、纠正能力。难题诺大如此，拜登这位虚岁八旬的老人家，纵有扶大厦于将倾的决心，又焉有其力呢？

