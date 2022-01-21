台海终无战？还是处于准战争边缘？

来源：中评社

台湾两名前任陆委会副主委赵建民、林中斌昨天分别谈到台海局势，观点很不同。赵建民认为，两岸现在处于“准战争边缘”；林中斌则认为，台海终无战。

赵建民20日在“台北论坛”演说时称，2021年初台海经历了很大的危机，两岸已处在“准战争边缘”，大陆有武统的可能。赵建民提醒，化解两岸僵局，今年还不晚，但过了今年越来越困难。

林中斌则发表文章说，攻台有风险，“买台”较便宜，崛起富强的大陆能遵守孙子“不战而屈人之兵”的训示；近来两岸政府互动与之前相比，转向缓和，ECFA延续、重启遣返罪犯，小三通几乎启动。两岸渐融冰，台海终无战。

赵建民、林中斌都曾主责台湾当局两岸政策的制订与执行，了解两岸关系的方方面面，对台海局势的研判一向受各方重视。这一次赵建民、林中斌观点不同，可能是因为立场与看问题角度不同所致。事实上，局势在发展变化之中，说大陆会启动武统、或说台海终无战，都只是分析猜测。

新加坡前总理吴作栋19日通过视讯在第三届香港中美论坛上发表主旨演讲时也谈到台海局势。吴作栋认为，若看不到和平统一的前景，北京将别无选择武统台湾；北京已经无数次重申“台独”是其红线，最大的未知数在于什么事件会触发大陆的行动。

什么事件会触发大陆的行动？其实各方都知道答案。大陆划有红线，依“反分裂国家法”，三个条件满足其一即可对“台独”动武。如果台湾方面回到九二共识轨道，恢复两岸官方往来，就有可能台海终无战；如果“台独”继续与外力勾连，挑衅、逾越红线，大陆势必加速统一进程。

冬去春来，新的一年两岸是否有融冰机会，主要看台湾方面，也看美国方面。