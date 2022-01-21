渣打集团主席韦浩思：中美对抗局势催生新的贸易路线

来源：彭博社

作者：哈里·威尔逊（Harry Wilson）、安娜·爱德华兹（Anna Edwards）

渣打集团主席韦浩思(Jose Vinals)表示，美中之间的僵局促进了这两个超级大国与其他国家的经济关系。

“美国与中国之间在全球贸易问题上的双边紧张局势导致美国与其他新兴市场之间、中国与其他新兴市场之间的贸易都有增加，”韦浩思周四接受彭博电视采访时表示。

渣打对两大经济体之间的贸易战有切身感受，因为在所有非中资银行之中，该行是大中华地区业务敞口最大的银行之一。

韦浩思说，在超级大国紧张关系之中处世并非易事，“这需要一些技巧，需要谨慎。我们采取非常专业的方法，我们认为有些挑战也伴随着机遇。”

“我们一直在帮助客户调整他们的投资方向，帮他们的全球供应链实现多元化，”他说。

韦浩思表示，通胀及其对薪资的影响是该行客户的主要关切。“他们担心诸如大宗商品价格和食品价格的上涨，进口价格的上涨，不仅会影响商品价格，还会影响服务业，因此最终可能会对工资产生影响。”

韦浩思说，美国进一步加息似乎是确定的，随着通胀率达到7%，这将是正确的选择。不过他说，欧洲的情况不同。

“我认为经济还没有充分就业，还有更多闲置产能 ，”他说。欧洲央行将“考虑未来通胀有所降低，”他不是。“因此，我认为采取更渐进的方式撤回货币宽松是必要的。”