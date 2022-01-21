800架直升机攻台？

来源：中时新闻网

作者：王鸣中

台海军事对峙升温，成为许多军事专家的瞩目焦点，对于大陆可能如何攻台？台湾应如何反制？各方提出形形色色的假设与推想。美国海军战院一位教授最近发表文章，依据大陆军力现状提出新观点，认为大型舰艇不是攻台重点，特种部队以机降方式夺取台湾港口、机场及政军要点，才是应该注意的地方。

机降作战概念虽然新頴，却是非常复杂的联合兵种作战方式，大陆军方要以直升机直接渡海或由两栖攻击舰起飞直攻台湾，更是军种间的协同作战，有一定的难度与风险。

首先，若依美国退将所言，一次出动800架直升机，光从各地集结兵力与机队到当面部署，情报单位定会知悉与应处，就算中国大陆先以导弹攻击雷达站等军事目标，基于战力保存，台湾军方仍有许多机动雷达可以使用，还是有能量可以监控大陆军方的动态并且给予反击。

800架也不可能一次全数出动，根本无法指管，而真正的高风险是，一次能来多少直升机，经过层层防空火网后存活率多高？第一批落地仅带轻型武器的特种兵，能不能支持到第二批的后续增援部队，若没有绝对的把握，大陆军方应该不会以此作为攻台军主力。

台湾都市化程度很高，政、经中心不易开设机降场，适合的台地平原等，周遭都有重装部队镇守，直升机噪音大、速度慢，若无绝对空优，很容易变活靶，当年美军用最新锐的黑鹰直升机，在索马里执行任务时，轻易的就被民兵的火箭击落，越战时德浪河谷战役，美军第一批机降的部队还在等后续部队抵达时，突然遭到越共的攻击，差点撑不住，要不是美军的炮兵及空军全力支援，恐遭到歼灭。

当然，任何友善的建议都需要虚心接受，相信对于大陆军方的各种攻台方式，台湾军方的作战计划都有应处的方式，官兵也会再三演练，尤其年度汉光演习每次都会演练空军基地反机（空）降作战，都是重点课目，只要截断后续部队进发，对敌军实施“拘（束）打（击）合一”，就有获胜的机会。