香港第五波疫情濒失控 齐心抗疫务实为先

香港《明报》社评

农历新年将至，香港疫情濒临失控，源头不明个案愈来愈多，宠物店及南亚妇人两个感染群组持续扩大，深水埗和美孚料有隐形传播链，多所中学出现确诊个案，大爆发风险显著上升，以香港只得七成的疫苗接种率，收紧社交限制，是眼前唯一选择。随着全港中学最迟下周一起暂停面授课堂，香港防疫措施之严，已跟去年农历新年前相若，若不想回到食肆只准两人一台、全面在家工作的最严厉状态，社会上下必须齐心协力，设法切断所有传播链。政府扑杀仓鼠引发争议，有人游说市民勿将仓鼠交给当局，政府专家顾问甚至因为支持扑杀而收到恐吓，然而抗疫必须务实，不能空谈理念或政治正确，感情用事确有可能影响全局。

理念与教条只差一线 为防疫不能感情用事

疫情坏消息不断，卫生防护中心昨天表示，单日新增10宗本地感染个案，至于初阳个案更超过20宗，当中“较多是本地个案”，至少三宗源头不明。第五波疫情火头处处，美孚幼稚园教师、观塘中六生、葵涌村老翁，以至最新发现的初阳社工等，全属惹人关注个案；深水埗连日出现多宗感染个案，区内污水检测，有样本呈阳性，反映社区有隐性传播，勾起1年前旧区唐楼爆疫梦魇，传播风险比早前爆疫的屯门区更高，当局呼吁区内居民及上班者如有不适尽快检测，市民应积极配合。防护中心传染病处主任张竹君继日前形容疫情“开始非常严峻”，昨天更进一步警告，疫情有大爆发风险。社会上下必须明白，现在是控疫关键时期，不能无视风险任性而为。

不计源头未明个案，疫情现时正沿着两条火线蔓延，一是与宠物店相关的Delta（德尔塔）病毒株个案，一是与曾住检疫酒店的南亚妇人有关的Omicron（奥密克戎）病毒株个案。南亚妇人感染家人，其子再则感染朋友，将病毒带入校园，甚至引发校内传播。美孚幼稚园教师个案令人忧虑之处，是目前知道她曾在港铁站隧道，跟南亚妇人两名确诊儿子相遇，当时三人皆有戴口罩，亦无直接接触，倘若幼稚园教师真的因此染疫，Omicron传染力之强可见一斑。

Delta方面，当局昨天再发现一宗初阳个案，当事人本月初曾到旺角一家有售仓鼠的宠物店，该店与日前爆疫的铜锣湾宠物店，属同一集团。当局近日到数十家宠物店抽取环境样本，在该集团元朗一间店铺的仓鼠笼发现阳性样本，连同大埔仓库情况，入口仓鼠是疫源的可能性愈来愈大。当局分析本地多宗Delta个案，宠物店女职员与染疫顾客的病毒基因排序有四个突变分别，最新确诊Delta的观塘中六生，其病毒基因排序也跟女职员的不同。专家解释，动物之间互相传播病毒，之后再将病毒传染给人，过程中有机会造成病毒基因排序改变，反观人传人一般无此变化。换言之，不同感染者病毒基因排序有别，可能只是因为具体传播链不同，源头仍是同一批入口仓鼠。中六生无养仓鼠或去过宠物店，现在必须尽快搞清楚，社区是否存在另一条源自入口仓鼠的传播链，正在悄悄播毒。

政府与专家顾问商讨后，决定扑杀12月起入口的两个批次仓鼠，约2000只小动物要人道毁灭，在社会引起很大回响。饲主不忍交出心爱宠物，也有人从动物权益角度，质疑当局滥杀。政府专家顾问一再解画，强调从公共卫生防疫角度，有必要这样做，尤其是宠物店发现的病毒，带有一个全新突变；将千计小动物当成人类一样，逐一隔离检疫，从资源运用和操作角度，也不现实。诚如专家所言，科学医学无法处理“情”这一问题，饲主沉痛需要安抚疏导，一些太强硬的措辞，容易激起情绪反应，可是防疫决策大局为重，始终不能感情用事。

富裕社会，有人无肉不欢，有人宁取素食不忍杀生，人类与动物的关系向来复杂，“对错”界线并不清晰。就像保护环境一样，“爱护动物”作为一个理念，当然值得尊重推广，然而不同情景之下，不同理念之间出现矛盾、需要折衷妥协，亦是常有之事。西方社会崇尚个人自由，面对疫情一样要向民众加诸种种限制、甚至强迫打针，正是一例。理念旨在启发思考，令人们在行动之前，思虑更周全；当一些理念变成教条，政治正确先行，反而有可能束缚了思考，不利务实解决问题。这些年，香港社会不少争议和风波，都折射了这一情况，务虚与务实的问题，值得深思。

收紧措施空间有限 上下一心切传播链

现在距离农历新年只余10天，莫说过年前控制疫情，就连初四能否解封部分防疫措施，也成一大疑问。去年香港同样是在严限社交距离下过年，随着昨天政府宣布中学暂停面试课堂，当下防疫措施之严，已跟去年春节相差无几，可以再推的限制社交措施已然不多。理论上当局还可要求食肆限座每台两人、全面在家工作，然而无论业界或市民，相信都不想走到这一步。抗疫是共同责任，市民自律减少跨家庭聚会，配合防疫呼吁，减少公众场所人流，对于早日切断传播链，必有帮助。葵涌村出现爆发，政府检疫单位有限，原地检疫家居隔离，又不够人手配置，情况令人忧虑，当局必须灵活调动人手硬件，应付眼前危机。

