日本还是美国“第一梯队盟友”吗？

来源：环球时报

作者：项昊宇

21日，日本首相岸田文雄同美国总统拜登通过视频方式举行首次会谈。从公开消息看，除宣布建立一个经济版的“2+2”机制外，会谈内容了无新意，双方继续宣扬美日同盟的重要性，念叨要加强“自由开放的印太”合作，在涉华问题上老调重弹，对中国海洋活动和军力发展“表明关切”，强调“台湾海峡和平与稳定的重要性”，反映出仍在谋求联手遏华的消极政策取向。

尽管双方都三句话不离“同盟关系”，但这次美日首脑会谈前透露出的一些动向却耐人寻味，不禁让人产生疑问：日本还在美国的“核心小圈子”里吗？

从美方看，去年拜登上台伊始着力重建盟友体系，对日本加大借重，有意利用日本对钓鱼岛和涉台问题的所谓“安全关切”，将其打造成遏华“急先锋”。去年4月，拜登与菅义伟会谈后发表了一份“雄心勃勃”的联合声明，宣称美日同盟是“新时代全球伙伴关系”，并在涉华问题上展开了性质恶劣的无端攻击。

时过境迁，当前拜登政府内外交困，对内面临中期选举压力，忙于应对通胀和支持率下降，对外因阿富汗撤军饱受批评，美英澳签署安全倡议（AUKUS）引发盟友内部裂痕。在此背景下，拜登政府对日本的关注也在下降。岸田上台以来谋求尽早访美却一直未果，表面上看是疫情原因，有媒体爆料实际上是拜登要优先考虑国内事务“没空接待”。日本国内有评论不无失落地指出，拜登政府在其全球战略中最为看重的仍是“盎格鲁撒克逊同盟”，日本已经掉到了“第二梯队”。

从日方看，岸田和外相林芳正作为自民党内稳健派，在内外政策上有意与安倍晋三为首的右翼保守势力拉开距离，展现出改善近邻关系的意愿。在此前的施政演讲中，岸田一方面宣称对华“该主张的要主张，要求采取负责任的行动”，同时也强调“今年是日中邦交正常化50周年，希望建立建设性的稳定关系”。在一些涉华敏感问题上，岸田面对右翼势力的强大压力，保持了基本的政策理性，未敢公然触碰中方红线。

在新冠疫情及美国对华竞争打压背景下，中日双边贸易却逆势增长，2021年有望创历史新高，凸显出中日经济联系愈发紧密的现实。新年伊始，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效标志着中日首次实现自贸安排，将对中日乃至整个亚太经贸合作产生重要提振作用。与之形成鲜明反差的是，美方固执拒绝重返《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），并打算另起炉灶搞“印太经济框架”，令日方感到无奈和失望。

目前看，至少还有三方面问题潜在影响着美日同盟的“向心力”。

一是疫情问题。最近日本国内新冠疫情呈现暴发性扩大，每日新增感染人数连创新高，而此波疫情的源头正是驻日美军。为了防范奥密克戎毒株，岸田上台后采取了空前严格的“锁国”政策，但由于美军入境不受日本防疫政策约束，导致病毒“乘虚而入”，在日本国内急速扩大。这也引发日本国内对于驻日美军特殊地位的严厉批评。

二是核扩散问题。岸田上台以来重提“无核世界”倡议，推动日美联合发布有关《核不扩散条约》的联合声明，呼吁各国领导人访问广岛、长崎，并试图以核裁军问题加大对中俄的牵制。但另一方面，美英澳推进AUKUS却与此背道而驰，未来如果美方寻求与日本开展军用核技术合作，势必触动日本国内反核敏感神经。

三是基地问题。近来美日加快西南方向的军事部署，驻日美军频繁演训带来的扰民问题和安全风险加剧，使日本国内反基地情绪上升。在美方催促下，日本政府强行推进冲绳边野古美军基地建设，收购马毛岛用于建设美军舰载机基地，均引发当地强烈反对。

从深层次看，日美关系微妙变化的根源在于中美实力对比的加速演变。面对美国全方位打压，中国表现出强韧的抗压性，对日本社会产生深刻的心理冲击。一些政策精英逐渐意识到，日本应正视中国崛起的现实，不可将全部身家“押注”美国，与美国的战略绑定需要留有余地，在中美间需要适当把握平衡。

同时，我们对于美日同盟的遏华指向性需有清醒认识，与美日同盟的斗争周旋具有长期艰巨性。一方面需要坚定维护国家主权安全利益，同时也要保持战略自信，努力发展自己，积极致力于推动深化亚太合作。相信假以时日，美日同盟的遏华动能终将走向衰竭。

（作者是中国国际问题研究院亚太研究所特聘研究员）