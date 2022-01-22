给取消关税预设条件，拜登的逻辑错了

来源：环球时报

作者：何伟文

美国总统拜登日前在记者会上就是否取消对中国输美产品加征的关税表示“尚不确定”，“还没有到那一步”。“那一步”指的是什么呢？拜登说：“我希望有一天我们可以讲，他们（中国）遵守了（第一阶段贸易协议的）承诺，我们将移除部分关税。”也就是说，在美国现政府看来，是否取消关税，哪怕只是部分关税，前提都必须是中国是否遵守第一阶段协议承诺。

这种叙事方式颠倒了是非。特朗普政府对中国实行单方面301调查并加征关税，没有征得世贸组织许可，因而是非法的。中国政府在第一时间诉诸世贸组织争端解决机制，并于2019年9月15日得到专家组明确认定，美方单边关税违反世贸规则。既然违反，就必须纠正。

中美第一阶段协议全文没有任何一处条款涉及关税，也没有任何一处列明关税的取消与中方履行情况挂钩。因此，拜登所说的条件和逻辑都不成立。

反过来，华盛顿倒是应当不要讲条件，尽快取消对华关税。为什么呢？

第一，既然错了，就应纠正。拜登入主白宫伊始，就一再宣称“美国回来了”，即回归多边机制，当然也包括多边贸易机制。世贸组织争端解决机制谅解备忘录第23条规定，任何成员不得单方面宣布另一个成员违反规则，只能由世贸组织争端解决机制认定，即禁止单边行为。这个备忘录，美国是签了字，有约束力的。世贸组织专家组既然明确认定它错了，美国就应该迅速纠正。这是检验它是否服从多边贸易机制的重要试金石。

第二，美国自己难以承担关税后果。单边关税给美国自己带来深重灾难。目前美国从中国进口产品的平均关税达到19%，总加征关税额相当可观。据穆迪市场服务公司测算，其中92.4%由美国进口商承担，并传导到下游加工厂商或消费者。据牛津经济研究所计算，对华贸易战使得美国 2018-2019年GDP减少0.5个百分点（1080亿美元），家庭实际收入减少 880 亿美元，美国公司市场资本减少1.7万亿美元。因此，据路透社报道，拜登讲话一出，140多名国会议员联名致信戴琪，要求尽快豁免关税。此前3500 多家公司向美国国际贸易法院起诉美国政府对华加征关税为非法，要求政府赔偿其损失。更为严重的是，对华关税明显抬高了从中国进口商品的价格，给目前美国遭遇的40年来最严重的通货膨胀火上浇油。2021年12月份，美国消费物价指数同比涨幅突破7%，不仅使消费者叫苦不迭，也给美国经济复苏带来更大困难。本来美国从中国进口的商品价格相对低廉，每年估计可使美国物价涨幅缩减1个百分点左右。结果单边关税冲销了这个好处。把关税取消，马上可以在一定程度上缓解通胀。这样明摆着的道理，为什么不讲呢？

第三，应当放弃关税会迫使中国退让，减少中美贸易逆差的幻想。首先，中国已多次表明，单边关税是错误的，必须取消。美方不应指望中国会放弃原则立场。其次，单边关税对中国已经不起作用。据中国海关统计，2021年中美双边贸易额达到7556.45亿美元的历史最高水平，比上年增加28.7%，其中中国对美出口达到5761.14亿美元，增长27.5%；比加征关税前的2017年累计增长34.1%。从美国进口为1795.31亿美元，比上年增加32.7%，比2017年累计增长16.6%。显然，中国对美出口累计增速远远超过从美进口。高额关税没有用处，更没有减少对华贸易逆差，中国产品还是在源源不断地进入美国。实践表明，在美方加征关税，中方实施反制关税的情况下，美国对华出口受到的影响更大。

中美第一阶段协议有利于双边贸易关系的稳定，应当遵守。但需要中美双方共同遵守，而不是只有中方遵守，美方检查。第一阶段协议并不是中国采购协议，它涉及范围很广，包括知识产权、技术转让、食品和农产品贸易、金融服务、宏观经济政策、扩大贸易等。所有这些都需要双方共同遵守。在扩大贸易一章，规定中方承诺两年内增加承购和进口美方2000亿商品和服务。但同时规定要符合世贸组织规定下的义务，不能以减少从其他来源的进口来增加从美进口。还规定以价格和商业考虑为基础，遇到自然灾害和美方限制行动影响（这些都发生了），可以提出磋商。因此，离开双方平等遵守原则，仅仅审查中方履行情况，并作为是否取消关税的前提，显然是行不通的。

这里劝一句华盛顿，如果有改善中美经贸关系的诚意，那就拿出点实际行动，迅速无条件地取消关税，不要再拿关税那个没有用的筹码拖延了。

（作者是人大重阳高级研究员）