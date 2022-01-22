来源：中时新闻网

作者：罗卡

近日，台湾艺人方芳在中国大陆的中央广播电视总台接受访谈时，认为中国大陆要好好出手教训台湾，甚至说出“小孩不讲理，有时打两巴掌他才知道厉害”的言论，一番谈话让台湾网友飙骂，要方芳放弃台湾籍、剪掉健保卡。过去被认为是娱乐圈大前辈的方芳，如今说出这番言论，演艺圈同样议论纷纷，也有为数不少的艺人在脸书公开呛声。

无独有偶，歌手萧敬腾日前也因为演唱大陆官媒歌曲，被台湾网友贴上“舔共艺人”的标籤。大陆官方歌曲〈我们同唱一首歌〉的演唱艺人除了萧敬腾之外，还包括长年在对岸发展的欧阳娜娜及大陆艺人张杰，该曲的作词人还是周杰伦的御用搭档方文山，歌词当中的“穿越了海峡，两岸从来是一家”、“想回去团圆”等用语，直接牵动两岸敏感的统独议题，蔡政府也罕见地直接对两岸演艺事业合作话题提出批评。

陆委会发言人邱垂正表示，台湾演艺人员不宜配合中共立场促其对台进行统战宣传，用歌曲包装统战文宣，作法老套且政治意图明显。不过，陆委会除了批评大陆做法之外，也提醒台湾艺人考虑对岸演艺环境的风险，且须依照台湾赴大陆就业相关人员的法律规定，以免触法。

触及到两岸政治敏感议题的艺人已经不胜枚举，从周子瑜开始的道歉风波，以及新疆棉的代言争议，还有许多曾经认同“祖国”的台湾演艺人员，都被网友毫不客气地贴上“舔共”的标籤，直接“炎上”。简单来说，其实台湾艺人基本上已经分为两派，两岸的政治对立与不和谐，已经让娱乐圈必须面对“选边站”的抉择。

除了演艺工作的选择之外，还有一些重大节日也是台湾网友“出动”的时机，例如：两岸跨年以及大陆央视春晚。跨年晚会是两岸都有的大型活动，台湾艺人要在台湾跑场，还是要在大陆做一场，也是跨年夜网友的热议话题。除此之外，即将要登场的大陆央视春晚更是关键，央视春节晚会是免不了“大外宣”，因此，登场的台湾艺人都会受到高度关注。据传，今年春晚萧敬腾也会登台，而萧敬腾自2011年首次登上春晚后，也已经多次站上央视春节晚会献唱。

两岸影视音乐的合作交流很多，但是当政治立场的二分法，将娱乐圈画分成“舔共”跟“挺台”的两个绝缘体，而对这类议题抱有高度兴趣的网友跟民众好像就站在对立线的中间，时不时的大张旗鼓，高举着裁判的红旗，谁犯规就对谁吹哨、贴标签，而后群起攻之，让原本单纯的演艺活动变得复杂。或许，的确有部分艺人对于对岸“心向往之”，但也有更多艺人只是带着“做好本分”的心态，在市场环境及商业条件的考量之下，尽力而为，也是人之常情。

到底是台湾艺人刻意激化了两岸政治的敏感话题，还是台湾民众的政治热情催化了两岸的对立情绪，其实对大多数的演艺从业人员或者民众来说，都不是件好事。心嚮往之的台湾艺人如果能有所节制，在裁判线上的吹哨者或许也不会穷追猛打。只是，过去曾经期盼的“文化归文化，政治归政治”，眼前看来是做不到了。（作者为作家）