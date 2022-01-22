来源：中时新闻网

作者：张慧英

俄罗斯总统普京最可怕的地方，在于他有极强的想像力和行动力，而且没有道德底线。西方跟都跟不上，美国总统拜登更是应付得窘态毕露。

一个当权者的想像力，可以让他为未来设想出一个新的情势，行动力则决定这个新情势能否实现。事实证明，普京的想像力无穷，决断迅速，行动力惊人，凶狠无下限，放在动物界的话，可称得上是一级凶兽了。2014年乌克兰政变，他马上占领克里米亚半岛，欧美根本没想像到这种事。现在派出10万大军，入侵乌克兰的姿态愈来愈像真的，同样也是欧美想像不到的。

普京敢打破现状去改变世界，包括并吞克里米亚和支援乌东分离，以及现在作势要攻打乌克兰。这几天还把大批俄军和军事装备运往白俄罗斯，和白俄举行联合军事演习，这不只是在秀肌肉，更可以是直接包抄乌克兰的军事准备。乌克兰北边是白俄罗斯，乌东地区亲俄闹分裂，南边是克里米亚，俄军从哪边过来都行，乌克兰简直是被普京咬在嘴巴里了。

为了乌克兰危机，美俄进行了一连串的协商，但都没有成果，因为俄罗斯开出条件要北约保证不纳入乌克兰，并撤走靠近俄国边境的飞弹。实质上来说，就是要西方承认乌克兰属于俄罗斯的势力范围。但西方如果出卖乌克兰，无论在道德、颜面或盟友信任上都会是一大重挫。

美国不敢和俄罗斯开战，遑论军力更弱、离俄国更近的欧洲。比狠，西方已经输普京了。英国说要提供反装甲武器，并派人员协助训练；加拿大已派特种兵去乌克兰，一为吓阻，二是必要时协助外交人员撤出。美国提供军援，但不会派部队，因为才刚灰头土脸滚出阿富汗，无论官民都不想再陷入远方他国的战争，何况俄国还拥有足以毁天灭地的核武。

在普京这头凶兽前，西方真是宛如纸老虎。美国总统拜登更妙了，他直言普京一定会对乌克兰有所行动，威胁说要给予最严厉的经济制裁，“惩罚的等级要看俄国的侵略规模，小型的入侵是一回事，但只要深入进犯乌克兰，对俄罗斯将会是一场灾难。”俄军还没行动，拜登就为“小型入侵”开脱了，到底是要入侵多少才不算小？又没有要派兵参战，只是实施经济制裁，都还这么自我克制，听在乌克兰耳里是何感受？

这次危机起于普京要阻止乌克兰进一步倒向西方，免得美国飞弹部署到家门口，还要逼美国承认乌克兰为俄罗斯的禁脔。普京出兵是为了达到全部或部分的目的，不是为了白忙一场，所以美国必须拿东西出来交易才能化解危机。普京厉害的地方在于他凭空制造了一个危机，局面完全由他掌控，美欧落入被动，而且因为不敢开战而缺乏抗衡筹码。最后无论是何结局，普京都不会有什么损失，差别只在赢得多少获利；至于美国，就是输多少的问题了。

1962年古巴危机，苏联最后取消部署飞弹，是因为美国同意撤走在义大利和土耳其的飞弹，只是当时双方约定保密，顾全了美国颜面。日前美、俄官员在日内瓦谈判时，俄国外交高官说要把核武部署到离美国海岸不远处，这是拿古巴危机来作威胁了。乌克兰是一个普京挑战美国霸权的引子，面临步步进逼的，不只是乌克兰。