乌克兰局势如箭在弦 美国无视现实政治种下的果

来源：香港01

作者：汤文诗

乌克兰的紧张局势恶化，截至周五（21日）在和俄罗斯接壤的边境不但已经有上十万名俄罗斯士兵部署。总统普京虽表明他无意侵略乌克兰，但已对北约和乌克兰列明两项要求，包括要求北约停止进一步向东欧扩张，以及北约需作出具有法律约束力的承诺永不接纳乌克兰成为北约成员国等。惟美国表明有关要求不能接受后，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在刚结束本周于乌克兰的访问后，旋即已启程前往瑞士日内瓦，与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）会面，商讨解决目前困境的办法。

面对乌克兰今日被俄罗斯兵临城下的局面，美国总统拜登已多次警告“俄罗斯将付上沉重代价”，并预示将联同他的盟友以史无前例的经济制裁措施应付乌克兰局势的变化，但是这场乌俄之间的军事冲突彷彿已经是如箭在弦。参考早前俄罗斯入侵克里米亚的经验，我们本身就不难预料乌克兰局势往后的发展，然而我们或许更加要问：到底是什么原因导致今日乌克兰处于当前进退两难的局面？而事件是否完全不可能避免？

民主扩张又一次失败经验

事实上，诚如很多国际关係学者所分析，假如美国并不是从一开始就天真地相信自己的军事实力可以无远弗届，或许今日这场危机就根本不会出现。而今日导致乌克兰和俄罗斯两国兵戎相见，其争议其实亦正正缘于美国在冷战结束后一厢情愿的北约东扩外交主张，期望以集体安全的协议在东欧逐渐巩固和扩张美国所推崇的自由、民主、市场。

这些东扩政策无疑在一开始是取得一定程度的成功。在1999年至2004年间，不少东欧的新兴民主国家便陆续加入了这个美国阵营，其中先后在加入了北约的国家不但包括东欧的波兰，还有毗邻俄罗斯的波罗的海三国（爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛），美国因而“集体安全”之便，其影响力一直扩展到俄罗斯边垂。然而，随着时任美国总统小布殊在2008年的布加勒斯特峰会（Bucharest Summit）进一步提名了中亚国家格鲁吉亚和与俄罗斯接壤的乌克兰加入北约，终于触动了莫斯科的神经。而及后2008年北京奥运期间俄罗斯入侵格鲁吉亚就更成为了今日乌俄之间，甚至2014年俄罗斯吞并克里米亚的前哨战。

无可否认，美国的北约东扩政策无疑给予了不少毗邻俄罗斯的新兴国家重要的安全屏障和保证，但同时这项政策亦正是美国高估了自身军事实力、低估了俄罗斯的一大凭证。把北约的集体安全协定扩大到俄罗斯的门前，本身就是期望依赖自身的军事实力震慑俄罗斯，保障其他国家在地区内的安全，同时扩大自身在地区的实力。然而，关键正正是在于美国的军事力量非但无力震慑俄国，美国根本从一开始就无意押上与俄罗斯全面冲突的风险，甚至从去年年底拜登便一再强调不会考虑派兵乌克兰，表明只会和北约的盟友考虑经济制裁的措施，结果就造成了今日乌克兰要面对上万名俄罗斯士兵陈兵边境，随时长驱直进乌克兰的首都基辅。说到底，今日乌克兰和俄罗斯之间又是美国另一次民主扩张的失败经验。

国际关系离不开地缘和现实政治

尤甚的是，这场乌俄之间的悲剧除了本身可以避免外，事件背后更是反映美国精英阶层一段长时间错判国际形势，甚至以为西方的自由民主制度、资本主义、法治以至自由市场都可以随意通过其军事外交实力对外输出，而无视地缘政治的因素。特别是，当各种的爱国者导弹等武器装备都可以被安插在自己的国门时，莫斯科本身就不可能不作出强烈的回应，正如冷战期间中美洲国家尼加拉瓜建立了亲苏政权，美国亦义不容辞支援了当地反政府游击队长达十年的时间，直至其威胁解除。这亦正正说明美国今日在乌克兰问题上的进退失据，因而导致今日的困局。

说穿了，国际关系始终不能离开地缘政治的考虑，亦不能失去对现实政治的认识。因此，今日解决困局的不二之法，既是美国不能不承认乌克兰是属于俄国势力的范围，而即使乌克兰极希望加入美国一方的北约，但位处于强邻的身旁，亦始终要接受莫斯科在某些事情上的影响力，这亦是为对于现实政治的回应。