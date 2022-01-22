蔡政府打蒋经国牌的虚与实

来源：中时社论

绿营今年加入追思故总统蒋经国相关活动，蔡政府的退辅会结合蒋经国嫡系政战学校毕业生组成的复兴岗文教基金会，共同举办追思音乐会，还发表〈为什么要纪念经国先生？〉说帖长文，总结蒋经国的施政路线是“反共、革新、保台”。由台北市政府与蒋经国学术交流基金会兴建、营运的“经国七海文化园区”也将在22日开幕，蔡英文总统及前总统马英九可望同框出现，一起追思经国先生。

老蒋抵御共军遭贬抑

这是蔡总统继提出“中华民国台湾”新论述后，进一步以肯定蒋经国对台湾的贡献，向台湾主流民意挺进，不仅是更积极地开拓中间选民的支持，甚至对深蓝选民也建构了一种化解敌意、争取认同的微妙连结。

这对已势衰气颓的国民党，当然是一个深沉的警讯，但蓝营大老们除了行礼如仪到慈湖谒灵外，似乎并无足够的警觉；就算注意到了，也只是用“借壳上市”、“假的、骗票”等老套批判来制式回应。问题是“假作真时真亦假，无为有处有还无”，只有真正抓住民意取向者，才有定义真假的权力。

以民进党的党性、斗性或韧性来说，它对于必须削弱甚至消灭的政治对手如国民党，绝对会下重手、绝不手软，而且趁早消灭！但对某些深入人心而一时消灭不了的价值或人物，如中华民国和蒋经国，那就会贴近融化，想方设法由“我”来诠释。如今来看，经过反共牌与中华民国牌的话语权操弄、变化，民进党已经逐步建立了它的论述，现在恐怕连蒋经国这个蓝营神主牌也会被抢走。

但民进党真的是在缅怀或肯定蒋经国的政绩吗？这其中当然有真有假，稍有点头脑的人都看得出这里头的虚实，为了选举而有选择性、权谋性的政治算计，可谓昭然若揭。

首先，民进党既标举蒋经国在位时“不接触、不谈判、不妥协”的三不政策，来为其强烈反共、甚至民粹反中的两岸政策背书，但对反共最力的蒋中正却完全否定；如果蒋经国在位时的坚定反共备受肯定，那么，蒋中正总统率军民抵御共军的古宁头大捷、八二三炮战，为何没有得到公平的肯定，反而遭民进党政府全面贬抑？

盲目逢共必反走绝路

国家、民族与个人相同，不仅活在现在，也有不可磨灭的过去和未来的愿景，蔡总统的中华民国只有72年，硬生生地捨弃了过去38年的奋斗与光荣、苦难与屈辱，更有计画地切割中华文化，建构南岛语系文化，没有传承的根源，如何确定未来追求的方向？表面上看，她的中华民国是借壳上市，实际上却是一幢只有装潢，却地基不稳且户籍不清的建筑。说白了，这到底是使中华民国重生发展？或根本就是要消灭中华民国？何况蒋经国的革新保台，也是为了有追求统一的可能，断然不是永远偏安一隅，甚至自绝于中华文化。

谈到“反共”，台湾反共70多年，但如今的“共”已非当年的共，如今反共是要反什麽共？为什么反？如何反？应该有更理性且符合国际现实的认知；如果还是像过去冷战时代那样无差别性、零和的对抗，全面的、八股的宣传反共，虽然是最能讨好民粹的政治操作，但对台湾现在与未来的正常发展，即使短期有好处，长期却是自断生路与生机的。

时代在变、环境在变、中共政权也在大变特变，今天的中共已不是当年那个封闭专制、一穷二白的中共了，今天大陆是全球第二大经济体，许多台商、台生在对岸发展，即使两岸政治关系紧张，台湾对大陆贸易顺差2021年高达1716亿美元。哪些该反、哪些不必反，哪些应该合作、哪些可以虚心学习，都应该慎谋能断、能收能放，而非不分轻重、盲目地“逢共必反”，那只会让自己走上绝路。

民进党自2016年重返执政后，虽经历过2018地方大选的重挫，但很快便上紧发条，蔡总统抓紧党政军特大权、媒体与网军，建构“超完全执政”，最近又在公投、立委补选和罢免案连三胜，可以说其对台湾的统治越来越顺手，政治操作也越来越有信心，当然也促使其越来越有底气敢于面对现实，甚至开拓新的格局。

但这股底气究竟会使民进党走向更多元、开阔、公允的大道，还是越走越窄而进入死胡同，关键是能否诚实面对历史。