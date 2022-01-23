当蔡英文直捣国民党神主牌

来源：联合新闻网

作者：蔡晋宇

蔡英文任期进入下半场后，积极进攻蓝营市场，继去年双十谈话言明“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”，抢占“中华民国牌”后，近期更直捣象征国民党神主牌的“两蒋”话语权。眼看将蓝营逼到绝境之余，却也面对领导人缺乏中心思想、言论前后不一，与绿营内部反弹的质疑。

蔡英文“尊蒋”，政治利益仍是重要考量，去年双十搬出大打“中华民国牌”收到不错效果。民进党不再畏惧提中华民国，形同在蓝绿版图战争中攻下关键城池，如今挟着公投获胜的高气势，准备对两蒋如法炮制收割，若拿下这两大蓝营主场，国民党处境将更难堪，特别是在历史的诠释话语权。

尊蒋出于政治精算，从蔡英文对此议题的论调前后不一，可略窥一二。2009年蒋经国百岁冥诞，当时总统马英九率高层赴头寮谒陵，时任民进党主席的蔡英文批评“民主国家的元首过度将威权时代的领导人神格话，让人大感忧心”；对照蔡英文昨天谈话，评论同一件事，态度却有明显落差。

鱼与熊掌不可兼得，蔡想以“经国牌”抢占蓝营市场，势必引发内部反弹，促转会在蔡英文致词前抢先促请经国七海园区改名，即是一例；连沉寂许久的民进党新潮流系重炮手段宜康都开出第一枪，重话直斥“莫名其妙，无言以对”，在在可见绿营内部压力。

蔡已无连任压力，在剩下任期中，追寻历史定位将是一大想望，更中性看待中华民国、两蒋，可视为蔡要当“全民总统”的尝试，而不只是当“民进党的总统”。