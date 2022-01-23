影响蒋经国一生的在俄经历

来源：联合新闻网

作者：周阳山

1988年1月13日，蒋经国先生与世长辞，享年78岁。34年之后，“蒋经国总统图书馆”在他寓居19年之久的七海园区开馆。这里展示了他朴实无华的居所，也留下他的日记和重要文献。这不仅是他一生辛苦奉献的点点滴滴，同时也是中华民国从战争岁月步入承平与民主的历史轨迹。

1925年6月，年方15的蒋经国离开上海到达北京，在党国元老吴稚晖主持的“海外补习学校”学习俄语，他结识了李大钊，准备到俄罗斯接受革命的洗礼。

1925年10月，他从上海搭乘货轮赴海参崴，接着再乘火车经西伯利亚，终于在11月底到达莫斯科中山大学，展开12年波折的俄罗斯岁月。

在中山大学，蒋经国的同学包括日后成为中共领袖的邓小平、乌兰夫、林祖涵、左权等人。他加入苏共和中共的青年团，成为预备党员，但直到十年后才获准入党。

蒋经国透过俄文学习了各国革命史、政治和经济学。他受到犹太裔校长拉狄克的影响，倾心托洛斯基主义，重视工人阶级的革命角色，并反对“一国社会主义”，但也因此遭到当权斯大林派的打压。1927年国民党清党，他在苏联的处境日益艰危。

接下来，他转到列宁格勒的苏联军事情报局特种学校就读，后来又到托尔马乔夫军政学院进修。1932年10月，他被派往西伯利亚的一处火车站担任搬运工，第二年又转往阿尔泰边疆区金矿工作，在饥寒交迫中度过了九个月。接着又到乌拉山东麓的叶卡捷琳堡，在乌拉尔重型机器制造厂工作。

这段艰辛的工人岁月，对蒋经国一生影响至深。在台湾横贯公路的建设中，他和荣民一起吃苦耐劳、无私奉献，赢得了民众的拥戴。日后他推动十大建设，并深入民间，体现了平民政治家的风范，正是缘于这段贫寒孤苦的生活经验。

1935年他与白俄罗斯籍的方良女士（俄名瓦赫列娃）结婚，婚后生下长子孝文。两年后带妻儿离开苏联；回国前曾向斯大林辞行，中国驻苏大使蒋廷黻也来饯行。

由于对苏联的初期发展有着刻骨铭心的体认，这对他日后的政治方向和政策选择有重要影响。蒋经国时常走入民间，亲切倾听底层声音，并着手各项改革。他戮力打击贪腐、力倡节约，重视实干政绩，对官僚主义不假辞色，也是缘自当年的俄罗斯经验。尽管促转人士对他批评有加，但在大多老百姓心中，他是最具平民风范的政治领袖。

2004年蒋方良以88岁高龄在台过世，陈水扁总统在褒扬令中称许她“自幼困学勉行，襟怀开朗”，“平居操持勤奋，厉行简约质朴，锋芒尽藏。”中华传统矩范“温良恭俭让”，斯人有之！

这段话，对于当前的许多政治权贵而言，却是鞭辟入里的反讽与警钟。

作者为中国文化大学教授