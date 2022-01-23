郑州雨灾人祸重 严厉问责立标竿

来源：明报

明报社评

中国国务院常务会议日前听取关于河南郑州去年7月20日特大暴雨灾害（简称“7·20”雨灾）调查的汇报，并通过了调查报告。报告前日公布，引起社会广泛关注。从报告揭露的事实来看，造成近400人死亡的“7·20”雨灾，人祸成分大于天灾，尤其是郑州市党政相关部门的渎职、怠政，应对不当，才令人命损失如此惨重。而事发后的迟报瞒报，更令人发指。这次调查，是近年来对大型灾祸事件调查中较为公开透明的一次，而对包括郑州市党政首脑在内的89名公务员进行惩处，亦是近年相关事故问责较重的一次。希望透过这次调查，能对官场的庸政懒政、不作为，起到震慑警示作用。

这次对“7·20”雨灾的调查，有几点令人印象深刻，一是调查的认真透彻，国务院调查组去年8月20日进驻郑州，历时5个月，透过现场勘查、调阅资料、走访座谈、受理举报、问询谈话、调查取证、分析计算、专家论证等方式，重现整场灾害发生和应对过程；二是公开透明，44页调查报告全文上周五公布，全面揭露了郑州市委市政府多个部门及相关区县的失职渎职行为。报告披露，去年7月，河南省遭遇历史罕见特大暴雨，发生严重洪灾，全省因灾死亡失踪398人，其中7月20日一天，省会郑州市就出现的重大人员伤亡，因灾死亡失踪380人，占全省95.5%；三是处置明快，剑及履及，报告公布当日，中纪委就公布对河南省委常委兼郑州市委书记徐立毅的审查结果，给予其党内严重警告处分，并政务降级。河南省方面除逮捕8名相关工程企业负责人外，还拘押了市应急管理局长等3名公职人员，对包括郑州市长侯红在内的另外85名公职人员作出惩处，其中侯红也是党内严重警告、行政降级，3名副市长则分别遭撤职或记大过处分。

调查报告认真透明

首长问责政风丕变

1979年11月25日渤海二号石油钻井平台在渤海湾沉没，造成72人死亡，事后国务院宣布，解除石油部部长宋振明的职务，给予主管石油工业的副总理康世恩记大过处分。自那以后，大陆对这类天灾事故，一般都是由一、两名地方副职领导“孭镬”，很少触及党政“一把手”。这次处罚的对象虽然级别不高，最高仅副部级，却是党政首脑双双问责，与去年底广州市因滥斩市区榕树，市委书记和市长双双调职（未见公开处分）相似，显示大陆吏治的风向丕变。而且，徐立毅是浙江出身干部，曾任杭州市长，属官场当红的“之江新军”；侯红则是本地共青团干部出身，属于年轻干部，这次同遭处罚，显示中央问责不问出身，公平公道。

综观调查报告，近四分之三内容，涉及郑州各级官员风险意识不强、灾害准备不足、防范组织不力、应急处置不当，这也是造成地铁、隧道等本不应发生伤亡的地方却死伤惨重的原因。

相较而言，各级政府事后的瞒报死亡人数的举动，性质更加恶劣。报告显示，截至去年9月30日，郑州市因灾死亡失踪380人，其中在不同阶段瞒报139人，包括市级瞒报75人、县级瞒报49人、乡镇（街道）瞒报15人。根据报告，去年8月18日至19日总理李克强视察河南灾情期间，郑州市已掌握新增因灾死亡12人，却仍不如实报告；8月20日国务院调查组进驻后，因灾死亡失踪人数比8月2日公布数增加41人，其中23人亦属于瞒报。如果说应对不当还属于能力问题的话，刻意瞒报则属欺下瞒上、玩忽职守。这也有违法犯罪之嫌，对此应该深入调查清楚，对主要责任人，不能仅作党纪政纪处分。

缺监督致系统失能

懒政不作为响警钟

中国大陆官场在近年的反腐肃贪风暴席卷下，贪腐行为有所收敛，但随之而来的则是官员为保乌纱官位的各种懒政、怠惰、不作为，以及欺下瞒上。透过“7·20”雨灾调查报告，人们看到了政府体系的系统性失能。报告也表明，中央每次开会都要求注重防灾与安全意识，然而，缺乏监督的政府体系，就是每一个环节都做不到。去年网上很多民众的议论都言非虚，这也是调查报告带来的启示，没有外部的日常监督，很难避免政府系统性失能。

在刚结束的十九届中纪委第六次全会上，国家主席习近平指出，中共100年来，“外靠发展人民民主、接受人民监督，内靠全面从严治党、推进自我革命”，才能保证“长盛不衰、不断发展壮大”。可见，人民的外部监督不可或缺。他还指出，形式主义、官僚主义是党和国家事业发展的大敌。报告披露，郑州当局轻忽地下排水工程，“十三五”期间排水明渠设施改造达标率仅20%，却热中于修建城市道路花坛，这是典型的“重面子，轻里子”。所以，习近平在中纪委全会上，要求官员“树立正确政绩观，尊重客观实际和群众需求……多做为民造福的实事好事，杜绝装样子、搞花架子、盲目铺摊子”，并非是无的放矢。郑州雨灾事件的问责，对于大陆乃至香港官场在抗疫中出现的各种荒腔走板、不作为乱作为，都是一记警钟。