拜登挽民望 内政外交改战斗姿态

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国总统拜登上任一周年，由于施政表现不佳，令其民望大跌，他今年要全力遏止疫情与通胀，还要面对共和党更严峻的狙击，因共和党有望在年底举行的国会中期选举，一举夺得国会参众两院控制权，前总统特朗普亦已启动竞选活动，矛头直指拜登，要在2024年重夺总统大位。拜登几面受压，近日在内政外交都改采战斗姿态，却令美国及环球局势增添不稳。

刚过去的周四是拜登上任一周年，根据民意网站“五三八”综合美国多个民调的统计，拜登去年初上任时，民意支持度达五成三，现在已跌至只有四成二，与二战以后十四位美国总统首年任期的支持度相比，拜登是历来第二低，只稍胜前任特朗普，至于不支持拜登的民众则超过半数，由去年初的三成六升至现在逾五成三。

疫情反弹通胀劲 支持率急挫

对于拜登最重视的打击疫情、复苏经济，不认同其表现的亦分别高达五成半和五成七，亦是其民望致命伤。展望今年，拜登期望Omicron变种病毒，令新冠病毒变得如流感般，毋须再实行打击经济的隔离政策，但病毒会否再度变强，实属未知之数；经济方面，令拜登最失民心的高通胀问题，财长耶伦预计今年大部分时间仍会高企，至于今年美国经济增长，可能大幅逊于去年，此因拜登已无财力大洒金钱、振兴经济，且联储局可能加息至少三次并回购债券“收水”，亦不利经济和金融市场。美股杜指上周大跌百分之四点六、纳指跌幅更达百分之七点六，正反映有关疑虑，若美股持续十二年的大牛市转势，将令美国经济加添沉重压力。

拜登今年在抗疫、复苏经济上还可能进一步失分，令其低沉民望百上加斤，加上中期选举向来是选民向总统发泄不满的途径，因此目前在参议院只输一席、在众议院只输八席的共和党，很大可能藉拜登民望恶劣，而一举重夺两院控制权，就算只抢得一院控制权，已足令拜登重大政策再难通过国会。

令拜登民望雪上加霜的是，特朗普本月开始每月举行两场大型群众集会，为二○二四年再战总统选举热身，特朗普言词具煽动力，特别能讨好右翼和基层选民，对拜登杀伤力不容轻视，上月就有民调显示，支持特朗普的选民已高于拜登。此外，民主党内亦有声音为前国务卿希拉莉造势，呼吁由她取代拜登出战2024年总统选举。在内外夹击下，若拜登再无法快速提振民望，将难以领导民主党。

值得关注的是，拜登为挽民望，近日在内政、外交上都改采战斗姿态。他上任之初提出大团结，弥合特朗普造成的国家分裂、政党对立，但本月起则改行强硬手段打击政治对手。他借国会暴动一周年之机，发言狠批特朗普践踏民主，并要求其为暴乱负责；在总结一周年工作记者会上，他指责共和党去年阻挠国会议程，并暗示共和党若再阻挠选举权改革法案，他或会视今年中期选举为“不合法”。

在美国民意日趋两极化下，已有约三成民众认为，可用暴力对抗政府或扞衞选举结果，外界忧虑若拜登亦加入激化两党对立，中期选举结果可能令两党激进选民不满，引爆政治暴力，为社会带来不稳。

对外强硬纾矛盾 添局势不稳

此外，在对外关系上，拜登上任之初重点放在修补盟友关系，对俄亦采取求同存异态度，但在普京兵慑乌克兰下，拜登对俄的姿态愈来愈强硬，令俄乌开战风险大升；另拜登去年下半年曾一度缓和遏制中国行动，但近月他利用民主峰会、外交抵制北京冬奥，以及美军在南中国海加强军事动作等，再度用强硬遏华讨好国民。

对外强硬是不少政客转移国内矛盾的手法，过去经验亦显示美国总统对外启动战争，亦多数能令民望急升，拜登在民望不断下跌时，会否进一步挑衅中俄，甚至容许有限度军事冲突，就值得外界关注。

拜登民望低迷和美国中期选举的激烈碰撞，为今年美国以至全球稳定增添一大不明朗因素。